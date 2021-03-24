Toyota’nın yeni ticari modeli Türkiye’de satışa sunuldu

Toyota’nın hafif ticari araç modeli Proace City tanıtıldı. 821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg'lik römork çekme kapasitesiyle öne çıkan araç 4 bin 403 mm uzunluğa, 1880 mm yüksekliğe, 1848 mm genişliğe ve 2 bin 785 mm aks mesafesine sahip. Bu detaylarla Proace City neredeyse kompakt sınıfta yer alan bir binek otomobil gibi düşünülebilir.

Proace City, Türkiye’de 1.5 litre hacminde 100 ve 130 hp güç üreten dizel motor seçenekleriyle satın alınabilecek. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 130 HP ve 300 Nm'lik 1.5 litre dizel motoru ise, 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor.

Toyota aracın dizel motorlarında 1 yıl ya da 15 bin km garanti imkanı sunuyor. Proace City’nin bir diğer garanti özelliği ise sınıfında tek olan 5 yıl ya da 150 bin km garanti sunması.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye ve Avrupa'da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekerek “Proace City dış tasarımda şık ve premium, iç tasarımda da binek araç konforuna sahip bir model. Müşterilerimiz iş hayatlarında da aileleriyle birlikte özel hayatlarında da bu modeli severek kullanacaklar” dedi. Benzerlerine göre Proace City'nin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan donanımların çok üst düzeyde olduğunu belirten Bozkurt şunları söyledi;

“Proace City bir SUV tasarımı, donanımı ve binek otomobil konforunu barındırıyor. Standart olarak sunulan bu donanımlar modelimizi segmentinde ayrı bir yere taşıyor. Satışlarımıza müşteri beklentisinin yüksek olduğu camlı van modelimizle başlıyoruz. Bu model için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4,5-5 pay alarak 5000-5500 aralığında bir satış hedefimiz bulunuyor. Eğer ek adetler de alabilirsek satış adetleri yukarıya çıkacaktır. Hafif ticari araç pazarı ülkemizde sürekli gelişen bir pazar. Geçtiğimiz yıl 162 bin adet sevilerinde tamamlanan pazarın bu yıl 180-200 bin aralığında satış adetlerine ulaşmasını bekliyoruz. Toyota olarak Proace City'nin üst versiyonları da dahil olmak üzere çok rekabetçi bir fiyatla hafif ticari araç segmentinde iddiamızı ortaya koyacağız.”

Proace City'nin Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi olduğunu ve giriş seviyesinden itibaren zengin donanımlar ile satışa sunulduğunun altını çizen Bozkurt “ Sınıfında yalnızca Proace City'de bulunan yansıtmalı renkli gösterge ekranı, bütün versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefon entegrasyonu, Flame X-Pack ve Passion X-Pack'te yine standart olarak bulunan panoramik cam tavan gibi üstün bir çok özellik modelimizi ayrı bir yere konumlandırıyor. Ancak segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında olması Toyota markasını ve Proace City'yi farklı kılıyor” şeklinde konuştu.

Bozkurt ayrıca Proace City'nin de ürün gamına katılmasıyla birlikte müşterilere üstün hizmet sağlayacak yeni “Toyota Professional” marka stratejisini de tüm yetkili satıcılarda devreye alacaklarını da sözlerine ekledi.

Araç Türkiye'de lansmana özel 199 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

TOYOTA PROFESSIONAL

Ticari araç faaliyetlerini bu başlık altına toplayan marka, bu adımla birlikte müşteri ihtiyaçlarına daha çabuk cevaplar vermeyi hedefliyor. Bu yeni müşteri deneyimi sayesinde Toyota Proace City satın alan müşterilere 5 yıl/150.000 km garanti uygulaması ücretsiz olarak sunulacak. Bununla birlikte Toyota Proace City alan müşteriler için 2 yıl 7/24 yol yardımı hizmeti sağlanacak