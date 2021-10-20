18 ayda 8 bin doktor kamudan ayrıldı

TTB, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirmek için "Sağlık 5 dakikaya sığmaz" toplantıları gerçekleştirdi. İllerdeki şube başkanları gözetiminde yapılan toplantılarda, son dönemlerde kamu hastanelerinde 5 dakika arayla randevu verilerek sağlık çalışanlarının zor durumda kaldığı dile getirildi.

İsmail AKDUMAN

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Türk Tabipler Birliği ülke genelinde çeşitli illerde sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirmek amacıyla toplantı ve basın açıklamaları gerçekleştirdi. Van- Hakkari Tabip Odası, Van Bölge Hastanesi önünde basın açıklaması yamak istedi. Ancak güvenlik görevlileri basın açıklaması yapmak isteyen sağlık çalışanlarını abluka altına almaları tepkiyle karşılandı. TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yapılan uygulamayı kınadıklarını ifade etti.

5 DAKİKADA BİR RANDEVU VERİLİYOR

Samsun Tabipler Odası ise, Funda Furtun başkanlığında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir toplatı gerçekleştirdi. Hastane çalışanlarını da ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Furtun, “Son zamanlarda kamuda hekimler 5 dakika aralarla randevu verilerek adeta baskıya maruz kalmakta. 5 dakikada asla sağlık hizmeti verilemez. Bu sebeple itirazlarımızı kamu hastaneleri yöneticilerine yazıyla bildirdik. Öte taraftan kamuda çalışan hekimlerin başta olmak üzere tüm hekimlerin özlük haklarında büyük kayıplar oluştu. Pandemi döneminde dahi birçok söz verilmesine rağmen canlarıyla mücadele veren hekimlerin özlük haklarında kayıplar devam etti ne yazık ki” dedi.

8 BİN HEKİM İSTİFA ETTİ

Son dönemlerde kamu hastanelerinde istifaların arttığına dikkat çeken Furtun, “TTB verilerine göre tüm Türkiye'de 18 ayda 8 bin hekim kamu görevlerinden istifa etti. Çünkü pandemi ile iyice dayanılmaz hale gelen ağır çalışma koşulları ve özlük haklarında büyük kayıplar hekimleri bezdirdi. Ya özele geçtiler ya da yurt dışına gittiler. Bıçağın artık kemiğe dayandığını görüyoruz. Ne yazık ki geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalan meslektaşlarımızı gördük. Hekimler arasında derin ücret adaletsizliklerine sebep olan sistemden meslek odalarının şikayetlerinin ne derece haklı olduğunu gözlemledik” diye konuştu.

SAĞLIKÇILARIN TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun, doktorların taleplerine de değinerek, “Sağlık idaresinden hekimlerin talepleri oldukça nettir. Hekimler, emekliliklerine yansıyan hak ettikleri ücreti almak istiyorlar. Özlük haklarında iyileştirme istiyorlar. Siyasetçilerin hekim emeği üzerinden pirim yapmaya çalışan popülist politikalardan vazgeçmelerini, hekimlerin hekimlik yapmalarına engel olmamalarını istiyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde bu ve benzeri talepler yüksek sesle ifade edilmekte ve sağlık idaresinden bu konuları konuşmak üzere randevu talep edilmektedir. Bu konudaki kararlılığımızın test edilmemesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.