Araştırmalar ortaya çıkardı: Aşı olmayanlara kötü haber!

İngiltere'de yapılan araştırmalar, aşı olmayan kişilerin yeniden corona virüse yakalanma riskinin aşı olanlara göre daha fazla olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, eğer kurallar olmasaydı 'üç ayda bir corona virüse yakalanabilirdik' ifadelerinde bulundu.

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İngiltere’deki Leeds Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, aşı olmayan kişilerin ortalama olarak her 16 ayda bir yeniden corona virüse yakalanabileceğini ortaya koydu. İngiltere Sağlık Bakanlığı, daha önce virüsü atlatmış kişilerin ikinci hatta üçüncü kez tekrar yakalanabildiğini açıkladı.

Kış yaklaşırken, bilim insanları bu durumun sağlık personelinin yükünü artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Leeds Üniversitesi'nden virolg Stephen Griffin , “Okullar gibi virüsün rahatlıkla yayılabileceği ortamlarda bulunan insanların, çift aşılı olmalarına rağmen yeniden corona virüse yakalandıklarına şahit olabileceğiz” dedi.

BAĞIŞIKLIK ZAMANLA DÜŞÜYOR

Yapılan son araştırmalar corona virüse karşı bağışıklığın zamanla azaldığını gösterirken, Danimarka’da yapılan bir araştırma, 65 yaşın altındakilerin bağışıklığının en az altı ay boyunca yaklaşık %80’lerde, 65 yaş üstündekilerde ise yalnızca %47’de olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları, Delta varyantının ortaya çıkmasıyla durumun daha karmaşık hale geldiğini vurguladı. Imperial College London’da İmmünoloji Profesörü Danny Altmann, “Yeniden enfeksiyona yakalanma riski, Delta’nın baskın varyant olarak devraldığı Mayıs 2021’den bu yana daha yüksek görünüyor.” ifadelerinde bulundu.

Yaklaşık 3,9 milyon nüfusa sahip ABD’nin Oklahoma eyaletinde Eylül ayında 5 bin 229 kişinin yeniden corona virüse yakalandığı bildirildi. Bu sayıyla birlikte yeniden enfekte olanların sayısı Mayıs ayından bu yana %350 arttı.

Southampton Üniversitesi’nde halk sağlığı alanında doçent olan Dr Nisreen Alwan “Birleşik Krallık’ta artan corona virüsü enfeksiyonlarının nedeninin ilk enfeksiyonlarından nispeten kısa bir süre ortaya çıkan ikinci enfeksiyon riski olduğunun farkındayız.” ifadelerinde bulundu.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof Jeffrey Townsend de yaptığı açıklamada, yeniden enfeksiyon riskinin arttığını belirterek, “Eğer maske ve sosyal mesafe kuralları ve aşı olmasaydı, ortalama bir kişinin üç ayda bir corona virüse yeniden yakalanmasını bekleyebilirdik” dedi.

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