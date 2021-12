Asiye’yi ameliyat eden Prof. Özkan’dan açıklama

Gaziantep'te pitbull köpeklerin saldırısı sonrası yaralanan Asiye Ateş'in 4 saat süren başarılı ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Ek doku talebi gerekebilir. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız" dedi.

Geçen hafta Gaziantep’te pitbull köpeklerin saldırısı sonrası suratından yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından dün yaklaşık 4 saatlik ameliyatla doku nakli yapıldı.

Prof. Dr. Ömer Özkan, minik Asiye’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

– Asiye’nin ciddi bir doku dekefti ve ciddi bir yaralanması vardı. Hayati riski vardı. Gaziantep’te aslında gayet güzel müdahale edilmişti. Bakımı yapılmıştı. İleri tedavi için bize geldiğinde ciddi doku eksiklikleri var. Devletin üst otoritesi Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız çok yakından ilgilendi biz elimizden geldiğince onları yakın takip ettik. Bir miktar hayati önemi olduğu için de doku naklini biraz öne aldık ve dün ilk ameliyatını yaptık. Başarılı geçti. Hasta takip ediliyor.

– Ek doku talebi gerekebilir. Bakacağız. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Beyinde şu anda bir hasar yok. Ama ilerde enfeksiyon olur mu takip edeceğiz. İşitme ve his kaybı olup olmadığını takip edeceğiz. Öncelikle hayati dokularını naklettik. Şu an gayet iyi, yoğun bakımda izleniyor. Ailesiyle de görüştüm. Şu an için bir sıkıntı yok.