Bakan Koca: Seviye 7’ye ulaşan hastane sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Türkiye haricinde tüm Avrupa’da 5 hastane seviye 7’ye sahip, Türkiye’de ise seviye 7’ye ulaşan 5 hastanemiz var" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da düzenlenen HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı’na katıldı. Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesinde, dijital sağlık altyapının topluma sağladığı faydaları en güçlü şekilde hissettiklerini ifade eden Koca, şunları söyledi:

– Bu süreçte birçok gelişmiş ülkede yaşanan hizmet kapasitesinin yetersizliği, tıbbi tedarik zincirinin kopması, operasyonel zafiyetler gibi olumsuzluklarla hiç karşılaşmadık. Çok hızlı aksiyon alarak fiziksel kapasitemizi, yatak sayımızı, yoğun bakım yatak sayımızı kısa bir sürede artırdık. 2 yeni acil durum hastanesini çok kısa bir sürede devreye aldık.

– Bunun yanı sıra Bakanlığımız bünyesinde iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz dijital sistem ve uygulamalarımız ile 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk vakanın kaydından, binlerce ev ve işyerinde yaptığımız filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olan vatandaşımızın aşı kartına kadar tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik.

– Sağlık bilişimi ve sağlık dijitalleşmesi adına geldiğimiz noktada, dünyaya örnek teşkil edecek, tüm hizmet süreçlerimizi birbirine entegre ettiğimiz ve hem vatandaşımızın hem sağlık personelimizin hizmetine sunduğumuz çok sayıda uygulamaya sahibiz.

66 HASTANE İSE SEVİYE 6 KONUMUNDA

Bakan Koca, dijital hastane açısından HIMSS mükemmeliyet seviyesi olan Seviye 7'ye ulaşmış hastane sayısına bakıldığında Türkiye haricinde tüm Avrupa'da 5 hastanenin Seviye 7'ye sahip olduğunu işaret ederek, şunları söyledi:

– Ülkemizde ise yeni validasyon süreçlerini eksiksiz yerine getirerek Seviye 7'ye ulaşan Tire Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi ile toplam 5 hastanemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra validasyonunu tamamlayarak seviye 6 konumuna gelen hastane sayımız 66'ya ulaşmıştır. Diğer taraftan ağız ve diş sağlığı merkezlerinin dijitalleşme süreçlerinde, ülkemizde çok kısa bir sürede 14 ağız ve diş sağlığı merkezimiz Seviye 6, iki merkezimiz ise seviye 7 olarak tescillenmiştir.

– Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır.