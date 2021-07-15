Bulmaca çözmek Alzheimer hastalığını beş yıl geciktiriyor

Demans hastalığına yakalananlar arasında, beynini aktif tutmak için en çok zaman harcayan kişiler, hastalığı ortalama 93 yaşında geliştirdiler. Zihinsel olarak zorlayıcı faaliyetlere daha az zaman harcayan kişilerin ise ortalama 88 yaşında Alzheimer’a yakalandıkları bulundu.

Neurology dergisinde yayınlanan çalışma, yaşları 53 ile 100 arasında değişen 1.903 kişiyi inceledi. Her gün okumaya ne kadar zaman harcadıkları soruldu, ardından beyinlerini ne kadar aktif tuttukları hakkında sorular yöneltildi. Araştırmaya katılan gönüllüler geçen yıl ne sıklıkta gazete, dergi ve kitap okuduklarını, mektup yazdıklarını ve oyun ya da bulmaca oynadıklarını bildirdiler.

Şikago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nden araştırmanın baş yazarı Profesör Robert Wilson şunları söyledi: “İyi haber şu ki, çalışmamızda gördük ki bu tip erişilebilir ve ucuz faaliyetlere başlamak için asla geç değil. Bulgularımız, Alzheimer’ın başlangıcını geciktirmek için seksenlerinizde bile bu şeyleri yapmaya başlamanın faydalı olabileceğini gösteriyor.”

22 YIL İNCELEDİLER

Popüler aktiviteler arasında bulmacalar, satranç ve kart oyunları vardı. Araştırmacılar, beyindeki bağlantıları güçlendirdiğine ve insanlarda bunama geliştirme olasılığını azalttığına inanılan, zihinsel olarak zorlayıcı bu aktiviteleri incelediler.

22 yıla kadar süren ve yıllık testler ile kontroller yapıldıktan sonra, okuma ve bulmaca gibi etkinliklerle ilgili sorularda en yüksek puanı alan yüzde 10’un, ortalama 93,6 yaşında bunama geliştirdiği görüldü. Bu aktiviteleri gerçekleştirme konusunda en düşük puana sahip olan yüzde 10 ise bu hastalığı ortalama beş yıl önce yaşamaya başladılar.

Eğitim, cinsiyet, sosyal izolasyon ve yalnızlık dikkate alındığında bile beyinlerini aktif tutan insanlar, daha geç Alzheimer hastalığına yakalandılar.

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