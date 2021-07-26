Corona vakaları hızla artarken AKP’li isimden ‘tekrar kapanma’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Temmuz verilerine göre, 224 bin 198 test yapıldı.

Vaka sayılarında ise korkutan atış sürüyor. Son 24 saatte, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 63 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 585 kişi sağlığına kavuştu.

AKP’Lİ TURAN’DAN ‘TEKRAR KAPANMA’ UYARISI: ÜZÜLÜRÜZ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Çan ilçesinde toplum sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Turan, bayram döneminde vakaların arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

* Bu pandemi döneminde biz beraber omuz omuza niyet ettik ve çok aza indirdik ama tekrar bayram hareketi ile beraber bir artış söz konusu. Tekrar kapanırsak, hasta sayımız yeniden artarsa, tekrar sorunlarımızı aşma imkanı bulamazsak üzülürüz.

* Herkes kendi temizliğine, maskesine dikkat etsin. Aşı olmayan varsa kendisini sevmeyebilir, aşıya güvenmeyebilir ama sevdikleri için aşı olmasını istirham ediyorum. Bu aşıyı tepeden tırnağa tüm görevlilerimiz olmaya başladı mı? Yaşlımız, gencimiz, vekilimiz, valimiz, kaymakamımız olmaya başladı mı? Doktorlarımız, hemşirelerimiz ‘olun kardeşim’ diyor mu? İşin ehli aşı olun diyorsa olacağız.

* Olmayanımız varsa toplum sağlığı için olmaya dikkat edeceğiz. Hastane olmasa sorun ama pazar yerinde bile gelin aşı olun diyen bir alt yapı varsa bunu ne olur değerlendirin. Hasta olunca üzülüyoruz, hele ki ölenimiz olunca kahroluyoruz. O yüzden istirham ediyorum aşı ile ilgili pandemi sürecine omuz verin.

* Bugün yüzde 78 aşılama oranı ile Türkiye'nin ikinci kentiyiz ama Çanakkale'ye ikinci olmak yakışmaz. Birinci kent olmak için sağlık alt yapımız müsait.

* Aşı olmayan kim varsa tekrar davet ediyorum. Bu pandemiyi beraber aşarız veya beraber altında kalırız. Aşmak zorundayız. Pandemiyi ancak beraber aşacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. İHA