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Covid-19 aşıları randevu ile yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, aşılama için Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin (MHRS) kullanılacağını bildirdi. Yazıya göre, Covid-19 aşılaması tüm Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak.

Güncellenme: 11:10, 05/01/2021
Haberler Sağlık
Covid-19 aşıları randevu ile yapılacak

Covid-19 aşılarının uygulama yöntemi ortaya çıktı. Aşılar ASM ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar bu birimlere Merkezi Hastane Randevu Sistemi sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvuracak.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile, bu güne kadar ASM ve bakanlığa bağlı kamu hastaneleri için hizmet veren MHRS'nin kapsamının genişletildiğini duyurdu.  Buna göre Covid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş olacak.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ TANIMLANACAK

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla gönderilen yazıda “Aşı uygulamasının MHRS sistemi üzerinden randevulu bir şekilde yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine tanımlanacaktır. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:11:03,