Haftalık tabloyu paylaşan Kayıhan Pala’dan dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 25 Temmuz verilerine göre, 223 bin 837 yapılan testte son 24 saatte 14 bin 230 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Corona virüsü nedeniyle bugün 55 kişi hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise güncel verileri yorumlayarak vaka sayılarındaki artış eğilimine dikkat çekti.

“SALGIN İYİ YÖNETİLEMİYOR”

Prof. Dr. Kayıhan Pala, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün açıklanan 14 bin 230 COVID-19 olgu sayısı ile haftalık olgu sayısı 71 bin 889 ve haftalık yeni olgu sıklığı yüzbinde 86 olarak gerçekleşti. Olgu sayılarında artış eğilimi sürüyor. 2. aşısını olmuş kişilerin oranı ise henüz yüzde 27,4. Sağlık iletişimi yetersiz, salgın iyi yönetilemiyor” ifadelerini kullandı.

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