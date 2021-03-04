İngiliz uzmanlar açıkladı: AstraZeneca aşısındaki yan etki Pfizer’dan iki kat fazla

Corona virüsü salgını etkisini hız kesmeden sürdürürken, dünyanın umutlarını bağladığı aşıların yan etkilerine ilişkin bir açıklama da İngiltere’deki King’s College London’dan geldi.

King’s College London uzmanları, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının yan etkilerinin, Pfizer/BioNTech aşısına kıyasla iki kat daha fazla olduğunu açıkladı.

10 KİŞİDEN 3’ÜNDE GÖRÜLDÜ

Yapılan araştırmada, Oxford-AstraZeneca aşısı olan 10 kişiden üçünde yan etkilerin görüldüğü belirtildi. Aşı yaptıran 700 binden fazla kişiden elde edilen verilere göre, Oxford aşısı olan İngiliz halkının yüzde 30’unda baş ağrısı, yorgunluk ve ateş gibi semptomlara rastlanırken, Pfizer aşısı olanlarda bu oranın yüzde 15 olduğu kaydedildi.

İŞE YARADIĞINI GÖSTERİYOR

Araştırmacılar, görülen hafif yan etkilerin insanları aşı olmaktan alıkoymaması gerektiği konusunda uyarırken, aşıların hastalığı önlemede son derece etkili olduğunu vurguladı. Bilim insanları aynı zamanda aşı etkisiyle görülen yan etkilerin, işe yaradığına dair kanıt oluşturduğunu ifade etti.