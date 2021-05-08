Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Sözcü TV’de soruları yanıtlıyor

Tam kapanmayı eleştirdiği ve aşı konusunda önerilerde bulunduğu için hakkında tutuklanması için kampanya başlatılan Enfkeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan Sözcü TV canlı yayınına konuk oluyor.

Kendisine yapılan saldırıların amacı ne? Neden bir anda tutuklanması için kampanya başlatıldı? Tam kapanma uygulamasını neden eleştiriyor?

Türkiye pandemi ile mücadelede nerede? Tam kapanma uygulaması salgına önlemeye yetecek mi?

Türkiye’de aşı uygulaması ne aşamada ve daha neler yapılması gerekiyor?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş soruyor, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan anlatıyor.

Sözcü TV YouTube canlı yayının saat 16.30’da…

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