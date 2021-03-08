Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 varyant suşları hakkında yapılan temaslı takibi güncellemesi hakkındaki açıklamada, “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon Rehberinde Varyant Suşlar ile ilgili olan bölümde Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan izolasyonları sonlandırılacaktır. İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin temaslılarının 10 günlük karantina sürecinde semptom görülmemesi durumunda 10. günün sonunda test yaptırmadan karantinaları sonlandırılacaktır. Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili karantina ve izolasyon önlemleri daha önce rehberde belirtildiği şekilde devam edecektir” ifadeleri yer aldı. (İHA)