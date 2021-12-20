“Tıbbi malzeme yok, ameliyatlar yapılamıyor”

Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun, tıbbi malzemelerin temininde sıkıntı yaşandığını ve ameliyatların yapılamadığını söyledi. Fartun, "Son günlerde kamu ve üniversite hastanelerinde implant, çivi, plak ve protez gibi malzeme kullanılan branşlarda ameliyat yapılamıyor" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Tıbbi cihaz ve medikal malzeme üreticilerinin Sağlık Bakanlığı'ndan alacaklarını tahsil edemediğini ve durumu boykot ettiklerini belirten Furtun, kamu hastanelerinin ürün alamadığını ve özellikle ortopedi gibi bölümlerde ameliyatların yapılamadığını veya ertelendiğini ileri sürdü.

“PARALARI ÖDENMEDİĞİ İÇİN BOYKOT EDİYORLAR”

Medikal ve tıbbi cihaz üreticilerinin bakanlığı boykot ettiğine vurgulayan Başkan Funda Furtun, şunları söyledi:

“Özellikle ortopedi ameliyatları için daha çok tedariki sağlayan, yerel firma ve üreticileri normalde 3-6 ay arasında ödemelerini almaları gerekirken, bu sürenin 1,5 yıla ötelenmesi ve fiyat olarak daha düşük fiyatlarla ücretlerini almaları nedeniyle tek taraflı boykot etmeye başladı.

Ameliyathanelere malzeme veren firmalar, 3 Aralık'tan bu yana malzeme vermeyi durdu. Bu nedenle malzeme sıkıntısı başladı. Yaşanan sıkıntı nedeniyle malzeme tedarik etmek için de hastaneler, ithal bazı firmalardan yararlanmaya çalışmış ama ithal malzemelere ulaşmak zor olduğu için bu da çözüm olmadı.”

“SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ”

Artan döviz kurunun da malzeme tedarikinde etkili olduğuna dikkat çeken Furtun, şöyle devam etti:

“Hem dolar krizi hem de malzemeyi çok fazla isteyen hastane olması nedeniyle sıkıntılar arttı. Son günlerde kamu ve üniversite hastanelerinde implant, çivi, plak ve protez gibi malzeme kullanılan branşlarda ameliyat yapılamıyor.

Özellikle travmalarda, ortopedik cerrahilerde, acil ameliyatlarda malzemeye ulaşma sıkıntısı, hem hasta hem de doktor açısından sıkıntıya sokan bir durumdur. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmelerinin sürdüğü açıklanıyor ama henüz bir gelişme olmadı.”