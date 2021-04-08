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Vakalar artarken İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden önemli uyarılar

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 60 yaş ve üstü vatandaşlara tüm devlet hastanelerinde Biontech aşısı yapılabildiğini açıklayarak "Kurallara uyarak salgının üstesinden geleceğiz" dedi.

Güncellenme: 19:13, 08/04/2021
HaberlerSağlık
Vakalar artarken İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden önemli uyarılar

Corona virüsü vakalarında üst üste rekorlar kırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Memişoğlu, Biontech aşısıyla ilgili bilgi verdi.

“SALGINDA EN BÜYÜK SİLAHIMIZ AŞI”

Kemal Memişoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* 60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir.

* Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz.

* Salgında en büyük silahımız aşı. Kurallara uyarak Salgının üstesinden geleceğiz. Durmak yok çalışmaya devam.

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Yayınlanma Tarihi:18:54,