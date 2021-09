Vücudunuzda bunlar oluyorsa oturarak çok fazla zaman harcıyorsunuz demektir

Covid-19 pandemisi ile mecburiyetten de olsa daha çok oturur ve daha az hareket eder hale geldik. Fakat anatomimize uygun olmayan bu alışkanlık vücudumuzda ve zihin sağlığımızda doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi etkiler yaratıyor. Sonu erken ölüme kadar varabilen çok oturma alışkanlığı daha az dramatik bir açıdan baktığımızda depresyondan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok soruna kapı açmaktadır.

Ayça ÇERKEZOĞLU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bacaklarda hafif ağrılar ve zayıflık

Günlük alışkanlıklarımızı değerlendirirken “atalarımız nasıl yaşıyorlardı” sorusu aklınızın hep bir köşesinde olsun. Atalarımız bir gün içinde yaşam savaşı adı altında neredeyse hiç oturulmayan, her gün kolları en azından meyve toplamak için bir kere de olsa kaldıran insan formlarıydı. Günümüz insan formu atalarımıza göre çok daha rahat şartlarda yaşasa da genlerimizi ve fiziksel yapımızı göz önünde bulundurmak durumundayız. Örneğin Healthline dergisi, çok fazla oturursanız, bacak kaslarınızın yetersiz kullanımdan zayıflayabileceğini belirtiyor. Buradaki daha önemli nokta sizi stabilize edecek güçlü bacak ve kalça kasları olmadan vücudunuzun yaralanma riski altında olmasıdır. Oturur halde çok fazla zaman geçiriyorsanız omurganıza ve kalçanıza daha çok yük yükler hale gelirsiniz. Bu da boyun ve bel ağrısı sorunları yaratacaktır. Bunun en iyi çözümü günlük en az 7.000 adım atmak; o da olmuyorsa gün içinde mutlaka bacak güçlendirme hareketlerine vakit ayırmaktır.

Kötü postür (duruş)

Kötü duruşun -en azından kısmen- çok fazla oturmanın bir sonucu olması büyük bir sürpriz değil. Oturur pozisyonda uzun süre geçirdiğimizde sürekli dik oturamayız. Dolayısıyla omurgamıza, boynumuza ve belimize gerginlik yüklenmeye başlar. Bu gerginlik de uzun süren ağrılara ve tutulmalara neden olur. Vaktimizin çoğunu oturarak geçiriyorsak bir süre sonra vücudumuzda kamburluğa bile yol açabilecek bir hasar yaratabiliriz.



Metabolizma yavaşlığı

Metabolizmanız bu günlerde çok yavaş mı? Bunun sebebi de çok oturmak ve yeterince hareket etmemek olabilir. Temel olarak, yeterince hareket etmek yerine çok fazla oturmak kas atrofisine, egzersiz yapma kapasitesinin azalmasına ve insülin direncine yol açabilir. Ayrıca, enerjinizin dengesini bozabilir. Çalışmaya göre, bunların tümü hipertansiyon ve hiperglisemi gibi bir dizi soruna da yol açabilir. Hareketsizlikten kaynaklanan bu koşullar ve diğerleri, koroner arter hastalığı geliştirme ve felç geçirme riskini artırır. Egzersiz, yerleşik yaşam tarzınızın sonuçlarına karşı koymanıza yardımcı olabilir. Ancak, egzersize ayak uydurmanız ve işe yaraması için kendinizi sağlıklı bir rutine sokmanız gerekir.

Hafıza sorunları

İnanması zor gelebilir, ancak Los Angeles California Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırma, hareketsiz davranışın hafıza sorunlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Yani ne kadar çok oturursanız, o kadar unutkan olabilirsiniz. HealthDigest'in haberine göre, bu araştırmacılar bir grup insana aktivitelerini ve seviyelerini sordular ve oturmak için ne kadar zaman harcadıklarını belirlediler. Ardından, her bir kişiye, medial temporal loblarına bakmaları için yüksek çözünürlüklü bir MRI beyin taraması verdiler. Bu, beynin yeni anıların oluşumuna dahil olan kısmıdır. Araştırmacılar, daha fazla oturan insanların daha ince medial temporal loblara sahip olduğunu buldular. Yüksek düzeyde fiziksel aktivite bile, yerleşik yaşam tarzlarının sonuçlarını dengelemek için yeterli değildi. Biyoistatistikçi ve çalışmanın baş yazarı Prabha Siddarth, Today’s Geriatric Medicine‘e “Açıkçası yapılacak şey oturarak geçirdiğimiz saatlerin sayısını azaltmak” dedi. “Bilgisayar başında oturmamızı gerektiren işleri olan bazılarımız için ise yapılacak en iyi şey, yaklaşık her saat başı kalkıp beş dakika boyunca hareket etmektir.”

Kalp hastalığı / kalp hassasiyeti

Kardiyovasküler sorunlar yaşıyorsanız, bunların çok fazla oturmaya bağlı olabileceğini bilmelisiniz. Kanepede oturmak ve TV izlemek gibi boş zamanlar kardiyovasküler hastalıklar (kalp hastalığı) için önemli bir risk faktörüdür. Her gün yeterince enerji harcamayıp fiziksel olarak hareketsiz kalarak hastalığa yakalanma riskinizi artırırsınız. Özellikle tüm gün oturmanızı gerektiren bir işiniz varsa, düzenli bir egzersize ayak uydurmanız ve kan akışını hızlandırmanız önemlidir . Ne kadar az aktif olursanız, kalp komplikasyonları o kadar kötüleşme riski ile karşı karşıyadır.



Depresyonda ve kaygılı gibi hissetmek

Son zamanlarda depresif hissediyor musunuz? Çok üzgün, asabi, kaygılı, motivasyonsuz, ilhamsız ve hatta umursamaz? Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, televizyon karşısında çok fazla zaman geçirmek depresyonla birebir bağlantılıdır. Her tür hareketsiz davranış için aynı şey söylenemezken, bütün gün oturmak ve kanalları çevirmek “olumsuz zihinsel sağlık” ile direkt ilişkilendirilmektedir. Yapılan bir çalışmada depresyonu olan kişilerin, depresyonu olmayan kişilere göre “hareketsiz davranış” ile yüzde 95 oranında daha fazla zaman harcadıkları bulundu. Düzenli egzersizin vücutta mutluluk hormonlarını artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumdayken mutsuzlukla bağlantılı hislerimizin belki de sadece az hareket etmemize bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamak gerekir.

Oturduktan sonra yorgun hissetmek

Hiç öğleden sonra uyuyakalıp daha da yorgun uyandığınız oldu mu? Bu sersemlik hissinin nedeni sadece vücut saatiniz dışında uyumuş olmanız değil. Gerçek şu ki, bütün gün uzanmak aslında yorucu olabilir. Kendinizi çok fazla enerji harcadığınız için değil, yeterince enerji harcamadığınız için de çok yorgun hissedebilirsiniz. Tüm gün ofiste oturarak çalıştıktan sonra sadece zihinsel değil bedensel olarak da yorgun hissetmenizin ana sebeplerinden biri budur. Günlük rutininize en az 20 dakikalık tempolu bir yürüyüş eklemenin bir faydası da iş sonrası yorgunluğunu azaltacak olması olabilir, ne dersiniz?



Sürekli hastalanmak

Sürekli hasta olan biriyseniz, hayatınızı nasıl yaşadığınızı, alışkanlıklarınızı ve günlük rutinlerinizi yeniden düşünmeniz gerekiyor olabilir. Örneğin, yeterince egzersiz yapmıyorsanız, bu bağışıklık sisteminize zarar veriyor olabilir. Egzersiz, bağışıklık hücresi popülasyonlarınızı düzenleyerek bağışıklık sisteminizi olumlu yönde etkiler. Hareketsiz bir yaşam içinde çok daha fazla hastalanabilirsiniz ve hastalandığınızda iyileşmeniz daha uzun sürebilir.

Fiziksel aktivitenin bağışıklık sisteminiz üzerindeki olumlu etkilerinin, egzersizin türüne ve yoğunluğuna büyük ölçüde bağlı olduğunu bilsek de herhangi bir egzersiz rutini yaratmak, sürekli oturmak ve egzersiz yapmamaktan çok daha iyidir. Yani haftada üç kez boks dersi alsanız da, her gün işten sonra kısa bir yürüyüşe çıksanız da, yine de kendinize büyük bir iyilik yapıyorsunuz demektir. Kısacası fiziksel olarak aktif bir yaşam mevcut sorunlarınızın tek ve kalıcı çözümü olabilir.