Zihinsel olarak daha oyalayıcı işler demans riskini düşürüyor

Yeni bir araştırma demans riski ile yapılan iş arasındaki bağı ortaya koyuyor. Araştırma, zihinsel olarak uyarıcı işleri olan kişilerde, ilerleyen yıllarda demans riskinin daha düşük olduğunu ileri sürdü.

SOZCU.COM.TR

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Bilim insanları, İngiltere, Avrupa ve ABD’den yapılan çalışmalarda, işle ilgili faktörler ile kronik hastalık, sakatlık ve ölüm arasındaki bağlantılara odaklanarak 100.000’den fazla katılımcıyı inceledi.

Araştırmanın baş yazarı, son bulguların yetişkinlikteki zihinsel uyarımın demansın başlangıcını erteleyebileceği fikrini desteklediğini söyledi. Çalışma, memurlardan kamu sektörü çalışanlarına kadar çeşitli meslekleri inceledi.

Araştırmacılar, bilişsel stimülasyonun demansın başlangıcını önlediği veya geciktirdiği varsayılırken, şimdiye kadar denemeler oldukça küçük örneklem boyutlarına ve kısa vadeli müdahalelere dayandığını, haliyle de ve tutarsız sonuçlar verdiğini belirtti. Ancak üzerinde çalıştıkları araştırmada; iş yerinde bilişsel uyarım, çalışmanın başlangıcında ölçüldü ve dahil olanların bunama geliştirip geliştirmediklerini görmek için denekler ortalama 17 yıl boyunca izlendi.

İŞ HAYATI, HOBİLERDEN DAHA UZUN SOLUKLU

Araştırmacılar, iş yerinde bilişsel uyarıma maruz kalmanın on yıllar boyunca gerçekleşebileceğini ve on binlerce saate kadar çıkabileceği için, bilişsel müdahalelerden veya bilişsel olarak uyarıcı hobilerden çok daha uzun sürdüğüne de dikkat çektiler.

Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaşam tarzı gibi potansiyel olarak etkili faktörleri hesaba katarak, yüksek bilişsel uyarana maruz kalan grupta demans insidansının 10.000 kişide 4,8 ve düşük uyaran grubunda 7,3 olduğunu buldular.

Çalışma şu sonuca varıyor: “100.000’den fazla katılımcının yer aldığı bu çalışmada, bilişsel olarak uyarıcı işlere sahip kişilerin, uyarıcı olmayan işlere sahip olanlara göre yaşlılıkta bunama riskinin daha düşük olduğu görülüyor.”

BEYNİ AKTİF TUTMANIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

University College London’ın Epidemiyoloji ve Sağlık Bakımı Enstitüsü’nden Prof Mika Kivimäki şunları söyledi: “Bulgularımız, yetişkinlikte zihinsel uyarının demansın başlangıcını erteleyebileceği hipotezini destekliyor.

Yüksek düzeyde zihinsel uyaran yaşayan kişilerde görülen 80 yaşında demans düzeyleri, düşük zihinsel uyaran yaşayanlarda 78,3 yaşında gözlendi. Bu da hastalığın başlangıcındaki ortalama gecikmenin yaklaşık bir buçuk yıl olduğunu gösteriyor, ancak muhtemelen insanlar arasında etkide önemli farklılıklar var.”

Alzheimer’s Research UK’den Dr Sara Imarisio ise şunları söyledi: “Bu büyük çalışma, zihinsel olarak aktif kalmanın demans riskini azaltmanın yardımcı olduğunu gösterdi. Herkes yapacağı işin türünü seçemez, ancak bunun gibi çalışmalar ister iş ister hobiler yoluyla olsun, beyni aktif tutmaya yardımcı olan aktiviteler bulmanın önemini vurgulamakta.”

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