Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

12 yıl önce bitcoin ile pizza satmıştı: 10.000 bitcoin’i ne yaptığını açıkladı

ABD'de 2010 yılında Laszlo Hanyecz, 10.000 bitcoin ödeyerek 41 dolarlık iki büyük boy pizza satın almıştı. O dönemde pizzayı satan Jeremy Sturdivant, elde ettiği parayı bitcoinleri ne yaptığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:07, 26/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
12 yıl önce bitcoin ile pizza satmıştı: 10.000 bitcoin’i ne yaptığını açıkladı

22 Mayıs 2010’da Florida’da yaşayan Laszlo Hanyecz, o dönem 41 dolara denk gelen elindeki 10.000 bitcoin ile iki büyük boy pizza siparişi verdi ve tarihe geçti. Hanyecz’in o dönemde iki pizza satın aldığı bitcoinlerin bugünkü değeri yaklaşık 365 milyon dolar seviyesinde.

Hanyecz, bu siparişten dolayı hiç pişman olmadığını söylerken, pizza teslimatı yapan ve o dönemde 19 yaşında bir öğrenci olan Jeremy Sturdivant da 10.000 bitcoini ne yaptığını söyledi.

New York Post’un haberinde Sturdivant, “O dönemde bunun ne kadar büyüyebileceğini ve değerinin artabileceğini bilemedim. O dönem elde ettiğim bütün bitcoinleri seyahat etmek için harcadım. Fakat tarihin bu önemli parçasında yer aldığım için çok mutluyum” dedi.

2018’de de Telegraph’a konuşan Sturdivant, “Eğer bunu bir yatırım olarak görseydim parayı tutardım” ifadesini kullanmıştı.

2009’da ortaya çıkan bitcoin’in dolar karşısındaki değerinin artması 2011’e kadar gerçekleşmedi.

İlginizi ÇekebilirElon Musk madencilerle görüştü, Bitcoin yükseldiElon Musk madencilerle görüştü, Bitcoin yükseldiİlginizi ÇekebilirElon Musk'tan dikkat çeken Bitcoin kararı: Askıya aldıElon Musk'tan dikkat çeken Bitcoin kararı: Askıya aldı
Yayınlanma Tarihi:09:04,