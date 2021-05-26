12 yıl önce bitcoin ile pizza satmıştı: 10.000 bitcoin’i ne yaptığını açıkladı

22 Mayıs 2010’da Florida’da yaşayan Laszlo Hanyecz, o dönem 41 dolara denk gelen elindeki 10.000 bitcoin ile iki büyük boy pizza siparişi verdi ve tarihe geçti. Hanyecz’in o dönemde iki pizza satın aldığı bitcoinlerin bugünkü değeri yaklaşık 365 milyon dolar seviyesinde.

Hanyecz, bu siparişten dolayı hiç pişman olmadığını söylerken, pizza teslimatı yapan ve o dönemde 19 yaşında bir öğrenci olan Jeremy Sturdivant da 10.000 bitcoini ne yaptığını söyledi.

New York Post’un haberinde Sturdivant, “O dönemde bunun ne kadar büyüyebileceğini ve değerinin artabileceğini bilemedim. O dönem elde ettiğim bütün bitcoinleri seyahat etmek için harcadım. Fakat tarihin bu önemli parçasında yer aldığım için çok mutluyum” dedi.

2018’de de Telegraph’a konuşan Sturdivant, “Eğer bunu bir yatırım olarak görseydim parayı tutardım” ifadesini kullanmıştı.

2009’da ortaya çıkan bitcoin’in dolar karşısındaki değerinin artması 2011’e kadar gerçekleşmedi.

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