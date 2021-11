Altın Joystick Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Tüm zamanların en iyi oyunları Altın Joystick Ödülleri ile belli oldu. Pokémon GO, Pacman, Mario, Sim City ve Tetris gibi klasikleşen oyunlar listede yer alırken liste başında sürpriz bir isim var.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1983’ten beri her yıl düzenlenen ve video oyunları arasından en iyiyi seçmeyi hedefleyen Altın Joystick Ödülleri, ilk olarak bilgisayar oyunu ekseninde düzenlenmeye başlasa da törenin kapsamı daha sonra konsol oyunlarını da içerecek şekilde genişletildi.

Oyun dünyasının heyecanla beklediği geceye bu yıl yeni bir kategori daha eklendi: Tüm Zamanların En İyi Oyunu…

Bu kategorinin kazananı Zelda ya da Mario gibi klasik oyunların aksine FromSoftware tarafından geliştirilen Dark Souls oldu.

Ultimate Game of All Time (Tüm zamanların en iyi oyunu) kategorisine girmeye uygun 20 oyunun son yirmi yılda yaklaşık 1,1 milyon yayından daraltıldığı açıklandı. Oylamaya göre en iyi oyun sıralaması şu şekilde oldu:

1. Dark Souls

2. Doom (1993)

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

4. Half-Life 2

5. Minecraft

6. Street Fighter II

7. Tetris

8. The Last of Us

9. Super Mario 64

10. Metal Gear Solid

11. Halo: Combat Evolved

12. Super Mario Bros. 3

13. Grand Theft Auto V

14. Portal

15. Call of Duty 4: Modern Warfare

16. Pac Man

17. Super Mario Kart

18. Space Invaders

19. Sim City (1989)

20. Pokémon GO

Ayrıca, En İyi Hikaye Anlatımı’nda Life is Strange: True Colors ödülü evine götürürken, En İyi Çok Oyunculu Oyun’da It Takes Two, Yılın Stüdyosu Capcom, Yılın En İyi Oyunu Resident Evil Village oldu.



İlginizi Çekebilir Super Mario filminin kadrosu belli oldu

İlginizi Çekebilir Super Mario filminin kadrosu belli oldu