Amazon personeline sınırsız yetki: Ünlülerin alışveriş geçmişlerini görüntüleyebiliyorlar

Yeni bir iddiaya göre; Amazon, çalışanlarına Kanye West ve Avengers filmlerinden aktörler de dahil olmak üzere pek çok ünlünün alışveriş geçmişini görmelerini sağlayan müşteri bilgileri veriliyor.

Sozcu.com.tr

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Amazon’un, hizmeti hızlandırmak için sistemi bu şekilde tasarlayarak, dünyanın her yerinden binlerce müşteri hizmetleri çalışanına, herkesin satın alma geçmişine erişebilme izni verildiği söyleniyor.

Yapılan yeni bir araştırma, bazı çalışanların bu ayrıcalıklı durumu, ilgilerini çeken herkesin satın alımlarını incelemek için kullandıklarını tespit etti. Personel, müşteriyle telefonda görüşmediği halde o müşterinin sipariş geçmişine ulaşabiliyor.

Eski bir Amazon çalışanı, meslektaşlarının Marvel Avengers filmlerinde rol alan oyunculardan Kanye West’e kadar pek çok yıldızın satın alma geçmişlerini araştırdığını söyledi. İsmi açıklanmayan çalışan, bir ünlünün satın alma geçmişinde seks oyuncakları olduğunu gördüklerini belirtti.

24 MİLYON MÜŞTERİNİN BİLGİSİ KORUNMASIZ

Eski bir müşteri hizmetleri müdürü, bu tür aramaların Amazon’un kurallarına aykırı olmasına rağmen, herkesin yaptığını söyledi. Amazon’un eski bilgi güvenliği şefi Gary Gagnon, çalıştığı süre içerisinde çalışanların erişim haklarını keyfi ve kötüye kullanmalarını engelleyecek herhangi bir sistem olmadığını da belirtti.

Yayınlanan rapor e-ticaret sitesiyle ilgili ciddi güvenlik sorunlarına da dikkat çekiyor: Rapora göre; 2017’de 24 milyon kadar müşterinin adının ve American Express kart numaralarının iki yıl boyunca bir saldırıya karşı savunmasız olabilecekleri keşfedildi.

Amazon bu iddia için, “Verilerin herhangi bir şekilde dahili sistemimizin dışında açığa çıktığını gösteren hiçbir kanıt yok” dedi.

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