Apple, cinsiyet ayrımı yaşadığını iddia eden çalışanını süresiz izne çıkardı

Dünya devleri arasında yer alan teknoloji şirketlerinde cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili suçlamalar bitmiyor. Bu defa da Apple suçlamaların merkezinde. Şirket, ofiste cinsiyetçi tavırlar gördüğüne dair attığı tweet'lerden sonra bir kadın mühendis çalışanını süresiz izne çıkardı ve Slack'ten de uzak durmasını istedi.

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Apple’da kıdemli program yöneticisi olarak görev alan Ashley Gjøvik, ofiste yaşanan cinsiyetçilik hakkında tweet atmasının ardından süresiz idari izne çıkarıldı. Şirket şu anda Gjøvik’in ileri sürdüğü iddiaları araştırıyor.

Gjøvik, The Verge ile yaptığı röportajda, “Aylardır, cinsiyetçilik, düşmanca bir çalışma ortamı, cinsel taciz, güvenli olmayan çalışma koşulları ve mobbing ile ilgili endişelerimi dile getiriyorum. Onlardan araştırma yaparken düşmanca çalışma ortamını hafifletmelerini istedim. Başlangıçta bana ruh sağlığı tedavisi ve tıbbi izin teklif ettiler. Onlara bunun anlamsız olduğunu ve gözetim ve sınırlar oluşturmaları gerektiğini söyledim. Başka bir seçenek yoksa bana ücretli idari izin verebileceklerini ekledim. Görünüşe göre sınır koymak için hiçbir çaba göstermediler, bunun yerine beni idari izne çıkardıklarını söylediler ve şirketteki belirli politikalarla ilgili endişelerimi dile getirdiğim Slack’te beni istemediklerini ima ettiler. Ayrıca, şirketteki diğer kadınlarla bire bir görüşmemi istemediklerini de ima ettiler ki bu, benim şu an yapmakta olduğum şeydi.”

ÇALIŞANLARIN TEPKİSİ HIZLA BÜYÜYOR

Gjøvik, iş arkadaşlarına çalışan ilişkileri ekibinin onu süresiz ücretli izne çıkardığını bildiren bir mesaj yayınladı.

Apple, Gjøvik’in şirkette cinsiyet ayrımcılığına ilişkin iddialarını ikinci kez araştırıyor. Çalışan ilişkileri ekibi daha önceki bir soruşturmayı kapatmıştı ve iddiaya göre hiçbir şeyin yanlış olmadığını tespit etti.

Apple şu anda, şirket kültüründen memnun olmadıklarını tweetleyen çok sayıda çalışanla mücadele etmek zorunda kaldı. Gjøvik’e bir destek de Google’da yapay zekâ etik araştırmacı olarak çalışırken şirketteki çeşitlilik eksikliğini dile getirdiği için işten çıkarılan Timnit Gebru’dan geldi. Gebru, iş yeri koşullarını tartıştıkları için çalışanların baskı görmelerinin yasa dışı olduğunu yazdı.

Mayıs ayında da çalışanlar, kitabında birçok insanın rahatsız edici bulduğu kadın tanımlarına yer veren Antonio García Martínez’in işe alınmasıyla ilgili soruşturma talep eden bir mektup yazmış ve saatler sonra García Martínez kovulmuştu.

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