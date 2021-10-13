Apple şeffaflık getirdi, Facebook zarara uğradı

Facebook bir süredir Apple'ın yeni gizlilik politikasıyla anlaşmazlık yaşadığını belirtmişti. Sosyal medya devi son olarak blog'unda da yayınladığı bir yazıyla Apple'ın izleme şeffaflığı özelliği ile reklam gelirlerinde düşüşler yaşadığını açıkça yazdı.

Sozcu.com.tr

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Facebook, Apple’ın Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinden aldığı hasarı detaylandıran bir blog yazısı yayınladı. Bu yılın başlarında iOS 14’ün bir güncellemesiyle gelen yeni iPhone özelliği, insanlara aktif olarak izlenmeyi seçme ya da seçmeme seçeneği sundu.

Pek çok iPhone kullanıcısı Facebook takibine “hayır” dedi ve bu da sosyal ağa pahalıya mal oluyor. Facebook takibini kapatmanın en büyük etkilerinden biri, reklamverenlerin kampanyalarını etkili bir şekilde ölçememeleri oldu. Bunun nedeni ise bir reklamı kaç kişinin tıkladığını veya daha sonra Facebook’ta gördükleri şirketi Google’da kimin arattığını ve bir şey satın almak için web sitesine gittiğini görmek için IDFA’yı (Apple tanımlayıcısını) kullanmaları.

PERFORMANSI ÖLÇMEK ARTIK ÇOK ZOR

Facebook, blogunda iPhone reklam performansını ölçmenin artık zor olduğunu ve bunun sonucunda bazı kampanyaların sonuçlarını eksik bildirdiğini söyledi. Sosyal ağ, iOS web dönüşümlerini yaklaşık yüzde 15 oranında eksik bildirdiğini tahmin ediyor.

Apple, bu süreçte kullanıcı gizliliğine öncelik verdiğini açıklamış ve Facebook’un itirazlarına rağmen güncellemeyi uygulamaya aldı. Artık Apple’ın izleme şeffaflığı özelliğini aşma girişimlerini de dikkate alıp uymayan geliştiricilerin App Store’dan kaldırılması gibi önlemler alması da bekleniyor.

Facebook’un açıklamaları ise yaşadığı krizlerden hemen sonra geldi. Facebook, bir süredir gizlilik, çocuklara zararlı içerik sunma, yaşadığı kesintilerle sık sık gündeme geliyor. Artık sosyal medya devinin bu krizlere ek olarak üstesinden gelmesi gereken bir başka büyük zorluk daha var.

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