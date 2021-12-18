Apple Türkiye fiyatları arttı! Zamlı iPhone telefon fiyatları ne kadar?

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye’de satışta olan ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. Son dönemde yaşanan kur artışları nedeniyle başta telefonlar olmak üzere neredeyse tüm ürünleri zamlandı. Satışa sunulduğu Eylül ayında 15 bin TL olan 128 GB hafızaya sahip iPhone 13 fiyatı 29 bin lira olarak güncellendi.

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Zamlı iPhone fiyat listesi dudak uçuklattı. Son zamlarla birlikte iPhone fiyatları yaklaşık üç ay içerisinde neredeyse yüzde 100 arttı. iPhone fiyatları Kasım ayında yaşanan kur artışı nedeniyle de artmış, bazı ürünlerde yüzde 37’ye varan oranda zam yapılmıştı.

APPLE TÜRKİYE’DE İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 11: 64 GB 14 bin TL

iPhone 11: 128 GB 15 bin TL

iPhone 12: 64 GB 19.500 TL

iPhone 12: 128 GB 20.500 TL

iPhone 12: 256 GB 22.500 TL

iPhone 13: 128 GB 21.500 TL

iPhone 13: 256 GB 23.500 TL

iPhone 13: 512 GB 28. 500 TL

iPhone 13 Pro Max: 128 GB 32 bin TL

iPhone 13 Pro Max: 256 GB 34 bin TL

iPhone 13 Pro Max: 512 GB 38 bin TL

iPhone 13 Pro Max: 1 TB 42 bin TL

İPHONE 13 SERİSİ 3 AYDA ARTTI

Eylül ayında tanıtımı yapılan iPhone 13 serisinin fiyatları iPhone 13 mini 13.999, iPhone 13 14.999, iPhone 13 Pro 20.999 ve iPhone 13 Pro Max 22.999 lira olarak belirlenmişti.

Türkiye'de yaşanan dolar artışı nedeniyle fiyatlar da arttı.