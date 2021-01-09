Bacak kaslarına elektrik şoku vererek performansı artıran bisiklet şortu

Her ne kadar bisiklet ve üzerindeki ekipmanlar teknolojiden nasibine düşeni almış olsa da sürücülerin kullandığı şortlar ilk günkü özelliklerini korumaya devam ediyordu.

Yeni teknolojiyle birlikte Impulse adında bir İngiliz start-up firması bisikletçilerin hareket halindeyken kaslarını şekillendirmek ve canlandırmak için seçim sensörleri ve yapay zeka kullanan bir çift şort geliştirdi.

Firma ayrıca bu şortu koşuculara ve spor salonlarına gidenler için de kullanmayı planlıyor.

Southampton Üniversitesi’nde nörobilim alanında doktora öğrencisi olan Devon Lewis, bisiklet tekniğini geliştirmek için kullanıcının hamstring kaslarına ve dörtlü kaslarına küçük elektrik akımı yayan şortları tasarladı.

Tasarım, sürücünün kas aktivitesini sürekli olarak izlemek için kullanılan bir dizi sensörle çalışıyor. Daha sonra elde edilen bilgiler, sürücünün performansını iyileştirmek için hangi kasların uyarılmaya ihtiyacı olduğunu hesaplayan şort içindeki bir yapay zeka aracına gönderriliyor.

Bilgilere göre, elektriksel uyarılar şortun kumaşındaki bir tel ağı aracılığıyla bisikletçinin kaslarına iletiliyor. Lewis, The Times’a verdiği demeçte, ‘Kaslarımızı doğal olarak kontrol etme konusunda sınırlı bir yeteneğimiz var. Onları daha hassas bir şekilde kontrol edebilir, kaslarınızdan daha fazlasını elde edebilir ve onları doğrudan elektrikle uyarırsanız daha güçlü kasılabilirsiniz” diye konuştu.

ŞOK DEĞİL KARINCALANMA

Lewis, bisikletlerini sürerken elektrik çarpması konusunda endişelenenler için, bunun bir şoktan çok bir karıncalanma hissi olduğunu söyledi. “Baharatlı yiyecekler yediğinizde ve biraz acele ettiğinizde olduğu gibi. Şortu ilk kullanmaya başladığınızda tuhaf geliyor ama sonra oldukça çabuk adapte oluyorsunuz” diye konuştu.

Lewis’in fikri, Southampton Üniversitesi’ndeki Future Worlds adlı, mentorlar ve yatırımcılar sağlayabilecek bir start-up hızlandırıcıdan destek aldı.

Ürün, önümüzdeki hafta sanal olarak düzenlenecek CES teknoloji konferansında gösterilecek.

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