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Beeple’ın yeni hamlesi: İkonik anların satın alınabildiği bir NFT sitesi açıyor

Mart ayında 69 milyon dolara bir NFT sattıktan sonra, Beeple dijital sanat alanındaki bir sonraki büyük hamlesini yapıyor: İkonik anları satacak bir NFT platformunu piyasaya sürüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:14, 25/06/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Beeple’ın yeni hamlesi: İkonik anların satın alınabildiği bir NFT sitesi açıyor

Birkaç ortağın bulunduğu Wenew adlı platform, ayrıca Pitchfork’un kurucusu Ryan Schreiber’in editörlüğünde geliştiriliyor. Schreiber, sporcuların ve sanatçıların kariyerlerinde öne çıkan anların platformda küratörlüğünü yapmaya yardımcı olacak.

Wenew’in ilk NFT serisi ise Andy Murray’in 2013’te Wimbledon’ı kazanma yolculuğu olacak.

NFT’lerin her biri 49 ila 4,999 dolar arasında fiyatlandırılacak ve daha pahalı olanlardan bazıları gerçek hatıralarla (imzalı bir poster, Wimbledon 2022 biletleri, bir replika kupa) birlikte gelecek. Wenew’in en yüksek fiyatta satışa sunacağı NFT’de ise satın alan kişiyi bir sürpriz bekliyor. Alıcı kişi, Murray ile tenis oynamak için 30 dakikaya sahip olacak.

PARA ODAKLI DEĞİL, HİKAYE ODAKLI

Wenew’in kurucularından Michael Figge, The Verge’e şunları söyledi: “NFT dünyasındaki pek çok şey şu anda para odaklı gibi geliyor, bu yüzden hikaye anlatımını ilk sıraya koymak istedik.”

Wenew, geçmişe ve farklı disiplinlere ulaşarak bu fikri genişletmek istiyor. Şirket, müzik alanına da ulaşmayı planlıyor. Bu noktada da Schreiber’i görevlendiriyor: Büyük sporcuları ve sanatçıları bulmak ve onların etrafında geliştirilen NFT’lerin nerede satılabileceğini belirlemek için hikayeler oluşturmak.

Beeple’ın da ortakları arasında bulunduğu web sitesi bugün açılıyor ve ilk NFT satışına da 2 Temmuz’da başlıyor.

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