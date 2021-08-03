Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: 310 milyon yıllık beyin bulundu

Dünyada bir ilk gerçekleşti ve araştırmacılar, Illinois'deki Mazon Creek bölgesinde 310 milyon yıllık fosilleşmiş bir at nalı yengeci beyni keşfettiler. Çığır açan keşif "milyonda bir" olarak tanımlandı. Araştırmacılar, 310 milyon yıllık at nalı yengecinden daha önce hiç görülmemiş fosilleşmiş bir beyin ortaya çıkardılar.

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At nalı yengeçleri oldukça yaygın olmalarına rağmen, araştırmacılar daha önce beyinleri hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Ancak yeni bir araştırmaya göre, keşif bu garip canlıların evrimi hakkında bazı sürprizleri de ortaya çıkarıyor. Şimdi bilim dünyasında gözler, Illinois’deki Mazon Creek’te keşfedilen fosilleşmiş beyinde.

310 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan fosilin günümüze kadar gelebilmesi dikkat çekiyor. New England Üniversitesi’nde paleontolog olan Russell Bicknell, yumuşak dokulu beyinlerinin hızla çürümeye çok meyilli olduğunu belirtiyor: “Bu yapıların korunabilmesi için ya çok özel jeolojik koşullara ya da kehribara ihtiyaç var.”

BÖLGEDE DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILACAK

Bölgenin jeolojisi, yumuşak dokunun mükemmel durumda kalmasına ve beynin bir kopyasını korumada yardımcı olmuş durumda. Bicknell, “Tabiri caizse beynin kendisine değil, beynin bir kalıbına sahibiz” dedi. Beyin yıllar içinde çürürken, yerini kil minerali kekli kaolinit aldı ve bu da beynin döküm benzeri bir kalıbını yarattı.

Araştırmacılar şimdi, yumuşak dokunun fosilleşmesi için mükemmel koşullar sağlıyor gibi görünen Mazon Deresi’nde daha eski beyinler bulmayı umuyorlar. Bicknell, “Mazon yatağı olağanüstü. Aramaya başlarsak, daha fazla beyin fosili bulabilecek kadar şanslı olabiliriz” dedi.

Bugün, yaşadığı bilinen dört tür at nalı yengeci var. Hepsinin benzer sert dış iskeleti, 10 bacağı ve U şeklinde başı bulunuyor. Adlarından farklı olarak, bu canlılar aslında yengeç değiller. Ulusal Yaban Hayatı Federasyonu’na göre akreplere ve örümceklere daha yakınlar.

Antik at nalı yengeci beyninin analizi de araştırmacıları şoke etti. Bicknell, “300 milyon yıllık evrime rağmen, fosil at nalı yengeci beyni, modern formlarla hemen hemen aynı durumda” dedi.

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