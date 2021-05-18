Bilim insanları gülen tüm hayvanları sıraladılar

Gülmek dünyadaki en güzel duygulardan biri. Bir mutluluk işareti olduğu kadar sağlık açısından da kanıtlanmış yararları var. Gülmeyi insanlarla ve primatlarla ilişkilendirme eğiliminde olmamıza rağmen kıkırdamayı seven tek canlı biz değiliz.

Gezegende kahkahaya benzer sesler çıkaran birçok hayvan var. Ancak, bu seslerin tümü insanların anlamlandırdığı gülme ile aynı anlama gelmiyor. Bir hayvan tehlikedeyken veya bir yırtıcı hayvanı korkutmak için de gülebilir.

EVRİMLEŞEN BİR TEPKİ OLABİLİR

Araştırmacılar çalışmalarında gülmek ve nefes nefese kalmak arasında bir bağlantı buldukları gibi pek çok ilginç sonuç çıkardılar. Gülmenin oyun sırasında ağır nefes almaktan evrimleştiği teorize edildi. Bugün bir şeyden keyif aldığımızı işaret etmenin bir yolu olarak gülüyoruz ve hayvanlar coşkulu oyun seansları sırasında bazen benzer seslendirmelerle nefes alıp verme eğilimindeler.

Araştırmaya göre; insanlarda kendiliğinden oluşan kahkaha, pek çok türde işlevsel bir özellik taşıyor. Primatlarda ve diğer memelilerde oyun sesleri genellikle nefes nefese sesler içeriyor. Bu da insan kahkahasının oyun sırasında işitsel bir nefes darlığından evrimleştiği teorisini destekliyor.

Araştırmacılar, kahkaha sayılabilecek bir şekilde ses çıkaran hayvan listelerini derlemek için çeşitli türler üzerine yapılan önceki araştırmaları analiz ettiler. Liste oldukça uzun: Çeşitli kedi ve köpek türleri, sıçanlar, birçok farklı primat, birkaç firavun faresi, yunus, orca balinası, fil ve hatta çok çeşitli hayvan gruplarını içeriyor.

Araştırmanın baş yazarı Sasha L. Winkler yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Güldüğümüzde, sık sık başkalarına eğlendiğimiz hakkında bilgi veriyoruz ve diğerlerini de katılmaya davet ediyoruz. Bu tür ses davranışları, birçok hayvan arasında paylaşılıyor. Bu nedenle kahkahanın evrimsel olarak gelişerek diğer türlerin çıkardıkları seslerin insan versiyonu olduğunu düşünüyoruz.”

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