Bilim insanlarından ‘jet akımı’ uyarısı: Felaketlerin nedeni olabilir

Bilim insanları son dönemde Dünya'da meydana gelen felaketlerin nedenleri konusunda yaptığı araştırmalarına hız verdi. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Kuzey Atlantik jet akımının iklim değişikliğine neden olan faktörlerden biri olabileceğini ortaya koydu.

Tüm dünya aşırı sıcaklar, yıkıcı seller ve orman yangınlarıyla boğuşurken, bilim dünyası meydana gelen sıra dışı olayların nedenleriyle ilgili her gün yeni bulgulara ulaşıyor. Arizona Üniversitesi İklim Sistemleri Merkezi’nde yürütülen araştırmada, Kuzey Atlantik jet akımları incelendi. Grönland buz tabakasının derinliklerine inen araştırmacılar, jet akımının konumunun ve yoğunluğunun son 250 yılda nasıl değiştiğini ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan verilere göre, jet akımlarının konumu 2060 yılına kadar değişimine devam edecek. Bu durum da ABD ve Avrupa kıtasında yer alan ülkelerde sel, yangın, kasırga, kuraklık, hortum ve yüksek sıcaklık gibi aşırı iklim olaylarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

İKLİM OLAYLARINI DİREKT OLARAK ETKİLİYOR

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, jet akımları rüzgarlarının yönü ve yoğunluğunda meydana gelen değişimler, iklim olaylarını da direkt olarak etkiliyor.

SICAKLIK DEĞİŞİMİNİN YÜZDE 10 İLA 50’SİNİ OLUŞTURUYOR

Kuzey Atlantik jet akımı, ABD ve Avrupa kıtasındaki yıllık yağış ve sıcaklıktaki değişimin yüzde 10 ila yüzde 50’sini oluşturuyor. Ancak jet akımının gelecekte nasıl değişeceğine ilişkin veriler yeterli değil. Arizona Üniversitesi İklim Sistemleri Merkezi’nde görevli uzmanlar Grönland buz tabakasını kapsayan yaklaşık 50 bölgeden buzul ve buz çekirdeği örnekleri topladı. Bunların sonuçlarına göre, Kuzey Kutbu jet akımının yönünün saptanması hedefleniyor.

Dünyanın birçok yerinde doğrudan iklim gözlemlerinin birkaç on yıldan fazla sürmeyeceğini söyleyen Osman, “Yani, jet akımının daha uzun süreler boyunca nasıl veya neden değiştiğine dair pek bir fikrimiz yok. Bildiğimiz şey, jet akımındaki olağandışı değişikliklerin sel ve kuraklık gibi ciddi toplumsal etkileri olabileceğidir. Hava durumu üzerindeki etkileri açısından, geçmişi bir tür önsöz olarak kullanmaya başlayabiliriz” dedi.