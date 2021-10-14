Bilim insanlarından yeni çalışma: Kötü anıları unutmak artık mümkün

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farelerin beyninde anılar için biyolojik belirteç görevi görebilecek bir protein keşfettiler. Bu keşifle beraber, insanların hangi anıları silebileceği ve hangi nedenle bazı anılarda sıkışıp kaldıkları belirlenebilecek.

Sozcu.com.tr

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Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar hafıza adına yeni bir keşifle dikkat çekiyorlar.

Araştırmacılar, laboratuvar farelerini aynı anda şok ederek ve bir tıklama sesi çıkararak koşullandırdılar. Fareler doğal olarak sesi şokla ilişkilendirdiler ve böylece bir korku tepkisi geliştirdiler. Fareler şok olduklarını hatırladıkları için gürültüyü rahatsızlıkla ilişkilendirdiler.

Araştırmacılar daha sonra farelere bir beta bloker olan propranolol enjekte etti ve sonuçlar karşısında şaşkınlığa uğradılar çünkü hiçbir şey olmadı. Farelerin hafıza kaybı yaşaması ve tıklama sesi ile şok olma arasındaki ilişkiyi unutmuş olması gerekirdi, ama bu, gerçekleşmedi.

ANILAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Üniversite basın açıklamasına göre; Cambridge Üniversitesi’ndeki bilim insanları, propranolol ile tedavi edilen hayvanlarda anıların değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirlediğini gösterdi. Bu protein bozulursa, anılar değiştirilebilir hale gelir.

Araştırmacılar artık propranololün neden her zaman işe yaramadığını öğrendiler. Ama proteinin neden onu durdurduğunu, hatta bazen neden orada olduğunu ve diğer zamanlarda neden orada olmadığını bilmiyorlar.

TRAVMALAR VE HAFIZA İLE İLGİLİ RAHATSIZLIKLAR İÇİN ÇÖZÜM OLABİLİR

Araştırmacılar, bu biyolojik belirtecin keşfinin insanların bilinçaltı travmalarını unutmalarına ve bazı rahatsızlıkların tedavisinde onlara yardımcı olabileceği üzerinde duruyorlar.

Araştırma ekibinin lideri Amy Milton konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bu keşfin, hafıza bozulmasına doğrudan mı karıştığını veya daha derin bir reaksiyonun yan ürünü olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak, hafızanın biyokimyasını anlamada ilk kapılardan birinin anahtarı.”

Milton, bu keşifle beraber duygusal travmaları etkili bir şekilde tedavi etmek için kimyasal tedaviler bulunabileceğine de dikkat çekiyor.

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