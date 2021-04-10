CHP’li Onursal Adıgüzel’den internet fiyatlarına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yaptığı yazılı basın açıklamasında Türkiye'de uygulanan internet fiyat ve politikalarını eleştirdi.

“İNTERNET ARTIK TEMEL İHTİYAÇ AMA İKTİDAR BUNU KABUL ETMEMEKTE ISRARCI”

Enflasyon Araştırma Grubu'nun çalışmasına göre aylık enflasyonda en fazla yükseliş görülen grubun yüzde 17.82 ile telefon ve internet ücretleri olduğunu belirten Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

* Her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, internet fiyatları el yakıyor. Olmazsa olmazımız internet artık bir lüks değil, temel bir ihtiyaç. Ancak iktidar bunu kabul etmemekte ısrarcı.

* Öyle ki tüm dünya vatandaşlarına ucuz ve kaliteli internet hizmeti götürme gayretindeyken, AKP iktidarı art arda yapılan zamlarla, hayat pahalılığıyla iki yakasını bir araya getiremeyen vatandaştan nasıl daha çok vergi toplarız derdinde.

“PANDEMİDE İLETİŞİM VERGİSİNİ YÜZDE 7.5'TEN YÜZDE 10'A ÇIKARAN BAŞKA ÜLKE VAR MIDIR?”

“Pandemi döneminde iletişim vergisinin oranını yüzde 7.5'ten yüzde 10'a çıkaran başka ülke var mıdır?” diye soran Adıgüzel, “Türkiye'de bir üniversite öğrencisi bilgisayar sahibi olmak için 36 ay vadeyle tüketici kredisine başvuruyor. Bir gencin bilgisayar alabilmek için maaş bordrosuyla banka şubesine gitmek zorunda bırakıldığı ülkede refahtan, zenginlikten bahsetmek mümkün müdür?” açıklamasında bulundu.

“VATANDAŞ CİHAZIN VERGİSİZ FİYATI KADAR VERGİYİ DE DEVLETE ÖDÜYOR”

Türkiye'de vatandaşların sadece internet hizmetleri için halihazırda yüzde 18 KDV, yüzde 10 ÖİV (Özel İletişim Vergisi) ödediğine dikkat çeken Adıgüzel, “Bunlar sadece faturaya yansıyanlar. Bir de vatandaşın cihaz alırken ödedikleri var. Örneğin; Türkiye'de bir vatandaş cep telefonu almak istiyorsa, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 10 TRT Bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV derken, neredeyse cihazın vergisiz fiyatı kadar vergiyi de devlete ödüyor” dedi.

“VATANDAŞ PAHALI, YAVAŞ VE KALİTESİZ İNTERNET KULLANMAYA DEVAM EDİYOR”

Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Vatandaş bir cep telefonu kendisine alırken bir tane de devlete alıyor. Peki, ödediği verginin karşılığını alabiliyor mu? Hayır.

* Altyapı, yatırım eksikleri, vatandaşa hizmeti öncelemeyen politikalar nedeniyle vatandaş pahalı ve hepsinden öte yavaş ve kalitesiz internet kullanmaya devam ediyor.

* Türkiye'de dolaylı vergi uygulamaları absürt bir hale gelmiş durumda. İnternet hizmetleri de dahil olmak üzere temel ihtiyaçlardaki vergi politikasının acilen revize edilmesi gerekmektedir.

ADIGÜZEL, GENİŞ BANT ABONELERİNİN İNTERNET HIZLARINI SIRALADI

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) güncel verilerine göre Türkiye'deki sabit geniş bant abonelerinin yaklaşık yüzde 33,9'unun 10-16 MBPS hızla internete bağlandıklarını söyleyen Adıgüzel, “Yüzde 20.7'sinin 16-24 MBPS, yüzde 15,2'sinin ise 24-35 MBPS arası internet hızına sahip olduğunu görüyoruz. 2-4 MBPS arası kullananların oranı yüzde 4.1, 4-10 MBPS arası kullananların oranı yüzde 15.4. 50 – 100 MBPS hız kullananların oranı ise sadece yüzde 4,4” ifadelerine yer verdi.

“SABİT İNTERNET HIZINDA 175 ÜLKE ARASINDA 13'ÜNCÜ SIRADAYIZ”

Bu verilerin, Türkiye'de sabit internet abonelerinin yüzde 70'ten fazlasının yavaş internet kullandığı anlamına geldiğini belirten Adıgüzel, açıklamasını şöyle tamamladı:

* Sabit internette bugün dünyanın birçok yerinde, gelişmiş dünyada şirketler 16, 24 MBPS hızları kullanıcısına hizmet olarak dahi sunmuyor. Ama bizde 24 MBPS hıza sahip olmak bir lüks olarak algılanıyor.

* Zaten OECD ülkeleri arasında en yavaş internet hızına sahip olmamız ya da sabit internet hızında 175 ülke arasında 103'üncü sırada yer almamız da bunun en büyük göstergesidir.

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