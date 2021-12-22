Çin, vergi kaçakçılığı nedeniyle sosyal medya fenomeninin tüm hesaplarını sildi

Çin, sosyal medyada Viya kullanıcı adıyla tanınan Huang Wei'nin vergi kaçakçılığı nedeniyle 200 milyon dolarlık rekor bir para cezası ödemesine karar verdikten bir gün sonra, ülkenin "canlı yayın kraliçesi" olarak bilinen fenomenin sosyal medya hesaplarını sildi.

Sozcu.com.tr

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Viya olarak tanınan Huang Wei, geçen yıl corona virüsü pandemisinin başlamasından bu yana hızla büyüyen e-ticaret sektöründe Çin’in en yüksek profilli canlı yayıncılarından biri oldu. Sosyal medyada 110 milyondan fazla takipçisi olan Viya’nın, 11 Kasım’da Çin’in son Bekarlar Günü alışveriş festivalinde sadece bir akşamda toplam 8,5 milyar yuan (1 milyar sterlin) değerinde ürün sattığı bildirildi.

Ancak Zhejiang eyaletindeki vergi makamları, Viya’nın 2019 ve 2020 yılları arasında kişisel gelirini gizleyerek ve yanlış gelir beyanında bulunarak 643 milyon yuan vergi kaçırdığını söyledi.

Viya’ya 200 milyon dolarlık para cezası verilirken, karar tüm Çin medyasında yer aldı. Ayrıca pazartesi günü Weibo’da en çok aranan konulardan biri oldu. Viya ise kararı kabul edeceğini söyleyerek yanıt verdi: “Çok pişmanım ve halktan özür dilerim.”

“Canlı yayın kraliçesi” olarak anılan Viya, ilk kez manşetlere çıkmıyor. Haziran ayında bazı hayranları tarafından sahte ürünler satmakla suçlandıktan sonra reklam yasalarını ihlal ettiği için 530.000 yuan para cezasına çarptırılmıştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI SİLİNDİ

Viya’nın sosyal medya hesapları vergi kaçakçılığı ile ilgili ceza aldıktan sonra büyük çevrimiçi platformlardan kayboldu. Kullanıcıların Twitter benzeri Weibo ve Çin’in TikTok versiyonu olan Douyin’deki hesabını aramaları sonuç vermedi.

Yetkililer ayrıca, temmuz ayında Viya’ya verdikleri internet dürüstlüğü ve güvenilirlik elçisi unvanı da iptal ettiklerini belirttiler.

Son aylarda Çin’deki yetkililer, vergi kaçakçılığına yönelik incelemelerini sosyal medya fenomenlerini de içerecek şekilde genişletti. Geçen ay hükümet iki fenomene 14 milyon dolar para cezası vermişti.

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