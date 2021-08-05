Elon Musk uzay temalı kokteyller yapacak birini arıyor

SpaceX, bu defa değişik bir iş pozisyonu ile gündemde. Elon Musk'ın şirketi, Spaceport Mixologist olarak tanımlanan ve uzay temalı kokteyller yapacak bir uzman arıyor.

SOZCU.COM.TR

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SpaceX, Boca Chica’daki devasa Starship roket sisteminde çalışan yüzlerce çalışanın arasına katılacak yeni bir uzman aradığını duyurdu. Miksolog SpaceX’in Musk’ın Starbase Tiki Bar dediği ve Test Pilotu veya Jet Pilot gibi içeceklerinin olduğu uzay limanında çalışacak.

Pozisyon gereği aranılan özellikler arasında “içecekleri temalı bir menü ile eşleştirmek” gibi becerileri arayan şirket iş tanımını da şu şekilde yapıyor: “SpaceX, iş gücümüze hizmet eden bir dizi yemek servisi noktasına ve formata sahip ve çok daha fazlasını da eklemek istiyoruz. Tatil köyleri, barlar ve tam hizmet veren restoranlara odaklanan üstün miksoloji deneyimine sahip adaylar arıyoruz.”

YAKINDA HALKA DA AÇILACAK

Boca Chica’da, şirketin tüm uzay limanına bakan roket inşa kulelerinden birinde bir restoran ve bar var. Musk, kulenin yüksek bölmesinde bulunan bu bara “Yüksek Bar” diyor. SpaceX, haziran ayında High Bar’da bir partiye ev sahipliği de yaptı.

SpaceX, şirketin büyüyen iş gücünü beslemek için Teksas ve Kaliforniya’daki konumlarda düzinelerce yemek servisi işi de yapıyor. SpaceX’in açık iş pozisyonlarını yayınladığı sayfada yemek hizmetleri kategorisi altında aşçılar, baristalar ve sous şefleri yer alıyor.

SpaceX’in yeme içme işletmeleri kendi çalışanlarına hizmet verse de bir süre sonra halka da açılacağı bekleniyor. Musk, ocak ayında Twitter’da “Güvenli bir şekilde yapılabileceği her yerde üretim ve lansman sahalarımız etrafındaki kamusal alanları destekliyorum. COVID geçtiğinde restoranımızı halka da açacağız ve High Bar’a sınırlı erişime izin vermenin yollarını bulacağız.”

Büyük teknoloji ve havacılık şirketlerinin çalışanlarına hizmet etmesi için şefler ve baristalar çalıştırması alışılmadık bir durum değil. LinkedIn’e göre Facebook’tan Google’a ve Boeing’e kadar pek çok şirketin şefi ve baristası var.

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