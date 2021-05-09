Elon Musk’tan komedi programında tartışma yaratan ifade: Dogecoin’i övdü

1975 yılında ilk kez yayınlanan Saturday Night Live’a (SNL) ilk kez sunucu olarak katılan ünlü iş insanı Elon Musk yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Donald Trump’tan sonra ilk kez bir milyarder SNL’yi sunarken 46 yaşındaki Musk’ın yine kripto para ile ilgili açıklamalar yapması gündem oldu.

Tarihi boyunca, Michael Jordan, John McCain, George Foreman, Al Gore gibi farklı yelpazeden insanların sunuculuk yaptığı SNL’yi sunan Musk geçmişte çok yatırım yaptığını söylediği Dogecoin ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Musk, 2013 yılında bir şaka olarak yaratılan ve son dönemde Musk’ın Twitter’daki ifadeleriyle popülerleşen Dogecoin hakkında, “Dogecoin dünyayı ele geçirecek. Dogecoin, dolar banknotu kadar gerçek. Dogecoin, geleceğin para birimi. Bu durdurulamaz bir finansal araç ve dünyayı ele geçirecek” dedi.

MUSK KONUŞTU, DOGECOIN DEĞER KAYBETTİ

Musk’ın Saturday Night Live’da açıklama yaptığı sırada ise Dogecoin’in çok ciddi değer kaybetmesi dikkat çekti.

Musk’ın TV programına çıktığı sırada Dogecoin yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

ABD basını, Musk’ın ekrandan ayrıldıktan sonra Dogecoin’in değerinin arttığını vurguladı. Musk’ın yayını bittikten sonra Dogecoin’in değeri programın başındaki değerden yaklaşık yüzde 17 arttı.

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