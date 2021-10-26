Facebook kârını artırdı

Teknoloji devleri üçüncü çeyrek kârlılık oranlarını açıklamaya başladı. Facebook'un yükselişi beklentilerin altında kalsa da şirketin üçüncü çeyrek kârı yüzde 17 yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reuters’ın haberine göre; Facebook milyarlarca dolar yatırım ile dikkat çekerken dün gece açıkladığı bilançosuna göre üçüncü çeyrek kârı yüzde 17 yükseldi. Şirket, ayrıca Apple’ın iOS cihazlarda gizlilik ayarlarını değiştirmesinden ötürü dördüncü çeyrekte dijital faaliyetlerinin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Facebook üçüncü çeyrekte beklentilerin altında gelir açıklarken, şirketin faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi Sheryl Sandberg analistlere yaptığı açıklamada bunun iOS değişikliklerinden kaynaklandığını ifade etti.

Şirketin mali işlerden sorumlu yöneticisi, Metaverse için Facebook Reality Labs’e yapılacak yatırımların 2021 faaliyet kârını yaklaşık 10 milyar dolar azaltacağını ifade etti.

Facebook insanların ortak sanal alanlarda var olabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan Metaverse adlı sanal dünyanın oluşumunu desteklemek için Avrupa Birliği genelinde gelecek beş yılda 10,000 kişi istihdam etmeyi planladığını açıklamıştı.

CEO Mark Zuckerberg analistelere yaptığı açıklamada “Bu yakın gelecekte bizim için kârlı olacak bir yatırım değil. Ancak metaverse dünyasının mobil internetin yerine geçeceğine inanıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Teknoloji firmalarının yeni gözdesi: Metaverse...

İlginizi Çekebilir Facebook'un son ticari marka başvuruları, şirketin yeni adına dair ipuçları veriyor