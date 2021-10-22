Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama döneminin 4 Kasım’daki ikinci toplantısına Facebook’un Türkiye temsilcisini çağırdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama döneminde çalışmalarına başladı. İlk toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin çalışma takvimi ele alındı. Yeni yasama döneminin ikinci toplantısını 4 Kasım'da gerçekleştirecek olan komisyon, Facebook'un Türkiye temsilcisini dinleyecek.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Facebook'un 4 Ekim'deki çöküşüne ve çökme sürecinde kişisel verilerin önemine dikkat çeken Yayman “Özellikle o tarihte yaşanan WhatsApp, Instagram ve Facebook platformlarında ortaya çıkan bağlantı sorunları gerçekten bizim üzerinde durmamız gereken bir soruna işaret etti” dedi.