Google da ofislere dönüşleri erteledi

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google da çalışanlarını riske atmamak için ofislere zorunlu dönüşleri 2022 yılına ertelediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını sayesinde bir normal haline gelen uzaktan çalışma sistemi birçok kurumda, sektörde ve şirkette verimliliğini gözler önüne sererken, Google’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Teknoloji devi Google, zorunlu ofise dönüş tarihini 2022 yılına ertelediğini açıkladı. Daha önce ofislere kademeli olarak geri dönüleceğini açıklayan Google, vaka sayılarının tekrar artmasıyla birlikte bu kararını gözden geçirdi ve askıya aldığını duyurdu.

Bizzat Google CEO’su Sundar Pichai tarafından kaleme alınan ve on binlerce çalışana gönderilen e-postada, “On binlerce Google çalışanının ofislere gönüllü olarak gelmesine kapılarımız açık. Fakat 10 Ocak 2022’den sonra ofise dönüş düzenimiz başlayacak. O tarihten sonra ülkelerin ve bölgelerin durumlarına göre ofislere dönüş zorunlu hale gelecek” dedi.

Google daha önce kamuya yaptığı açıklamada Eylül ayında ofislere dönüş kararını açıklamıştı. Fakat dünya genelinde vakaların artmasıyla birlikte bu plan rafa kaldırılmıştı. Pinchai, çalışanlara ofislere gelmelerinden tam 30 gün önce haber verileceğini dile getirdi.

Mayıs ayında Pichai, haftada üç gün ofise gelinecek bir hibrit sistem üzerinden çalıştıklarının da altını çizmişti.

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