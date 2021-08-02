Jack Dorsey’in şirketi Square’den 29 milyon dolarlık atak

Jack Dorsey'in kurucu ortağı olduğu mobil ödeme şirketi Square, "şimdi al, sonra öde" hizmeti sunan Afterpay'i 29 milyar dolarlık (yaklaşık 245 milyar lira) hisse senedi karşılığında satın aldı.

SOZCU.COM.TR

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“Şimdi satın al, sonra öde” modelleri çevrimiçi giderek yaygınlaşırken Twitter Kurucusu Jack Dorsey de bu alanda bir adım daha attı ve 2018’de hizmete sunulan Afterpay’i satın aldı.

Afterpay ile kullanıcılar ödemelerinin yüzde 25’ini peşin ödeyip ürünü hemen eve götürebilir. Devam eden ödemeler de otomatik olarak tahsil edilir ve kullanıcı ödeme yapamazsa bakiyesi ödeme yapana kadar hesabı kilitlenir.

Square CEO’su Dorsey yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Square ve Afterpay’in ortak bir amacı var. İşimizi finansal sistemi daha adil, erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmek için kurduk ve Afterpay bu ilkelerle uyumlu, güvenilir bir marka oluşturdu.”

Dorsey ayrıca yakın zamanda Square’in bitcoin geliştiricilerinin finansal hizmetler ürünleri oluşturmasına yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir iş kurduğunu da duyurdu.

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