Kenevir baskınına giden polis bitcoin madeni buldu

İngiliz polisi önceki gün yaptığı açıklamada uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarıyla Sandwell’de bir lokasyona baskın düzenledi. İhbarda, sanayi bölgesinde yer alan noktada kenevir üretildiğine dair iddiaların olduğunu açıklayan West Midlands Polis Merkezi’nden yetkililer baskında şaşkına döndü.

Polis yaptığı açıklamada kenevir üretildiği iddia edilen mekanda kaçak elektrik kullanarak bitcoin üreten bir maden bulunduğunu duyurdu. Binlerce poundluk kaçak elektrik kullanarak kripto para üreten bir şebekenin ortaya çıkarıldığını açıklayan yetkililer, “Klasik bir kenevir yetiştirme merkezine benziyordu. Fakat bunun yerine içeride yaklaşık 100 bilgisayar, çok karmaşık kablolar ve havalandırma sistemleri bulduk” duyurusunu yaptı.

“YASA DIŞI DEĞİL AMA…”

Yetkililer, şebeke üyelerinin günün farklı zamanında bölgeye gittiğini de belirtirken bütün aletlere ve bilgisayarlara el konulduğunu duyurdu. Sandwell Polis Şefi Jennifer Griffin, “Bu kesinlikle beklediğimiz bir şey değildi. Aynı kenevir üretiliyormuş gibi bir sistem ve ortam vardı. West Midlands’ta daha önce de bu tür bir kripto madenini ortaya çıkarmıştık” dedi.

Griffin, “Anladığımız kadarıyla kripto para için madencilik yapmak yasa dışı değil fakat burada kaçak elektrik kullanılmış. Dolayısıyla yasal işlem yapılabilir” dedi.

Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ve bir soruşturmanın başlatılacağı açıklanırken, mülk sahibinin de sorgulanacağı belirtildi.

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