Microsoft’tan LinkedIn kararı: Çin’de kapanıyor

Microsoft Çin'de yetkililerin internet sektörüne yönelik kuralları sıkılaştırmasıyla, ülkede profesyonel ilişki ağı LinkedIn'i kapatacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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LinkedIn’in açıklamasına göre LinkedIn’in yerini bu yılın içinde, yalnızca iş ilanlarından oluşan sosyal paylaşım seçenekleri içermeyen “InJobs” adlı sadeleştirilmiş bir uygulama alacak.

LinkedIn, “Çinli üyelerin iş ve ekonomik fırsatlar bulmalarına yardımcı olma konusunda başarılı olsak da, paylaşım ve bilgi aktarımı gibi daha sosyal alanda aynı düzeyde bir başarı yakalayamadık. Çin’de daha zorlu bir faaliyet ortamı ve daha fazla düzenlemeyle karşı karşıyayız” dedi.

LinkedIn’in Çin’deki faaliyetleri, Batılı sosyal medya uygulamasının ülkenin sıkı bir şekilde düzenlenmiş internet sektöründe nasıl çalışabileceğine dair bir model olarak yakından izleniyordu. Çin’de Twitter, Facebook ve Alphabet Inc YouTube gibi birçok platform yasaklı olduğundan kullanılamıyor.