NASA 30 yıl sonra yeniden Venüs’e gidiyor

NASA Venüs’ü araştırmak için iki görev planlıyor. DAVINCI+ adı altında gerçekleşecek görev ile Venüs’ün atmosferinin neyden yapıldığını ölçmek için Venüs yüzeyine bir sonda gönderileceği duyuruldu.

VERITAS adlı bir diğer görev ile de gezegenin yüzeyinin detaylı bir şekilde haritalandırılması bekleniyor.

Nelson, yaptığı açıklamada bu yeni görevlerle bilim camiasına, 30 yılı aşkın süredir gidilmeyen bir gezegeni araştırma fırsatı sunulacağını söyledi. Her Venüs görevi, NASA’dan 500 milyon dolar alacak. Sondaların 2028 ile 2030 yılları arasında fırlatılması bekleniyor.

VENÜS’ÜN GİZEMİ ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Venüs, bilim dünyası tarafından Dünya’nın cehennem ikizi gibi görülüyor. İki gezegen de büyüklük, yoğunluk ve yüzey bileşimi bakımından benzerlikler taşısa da Venüs, Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen.

Nelson, yaklaşan görevler sayesinde bilim insanlarının Venüs’ün aşırı sıcaklıklarına neyin neden olduğunu bulabileceklerini söyledi: “Bu misyonların, Dünya’nın nasıl evrimleştiğine dair bilgiler vermesini umuyoruz.”

DAVINCI+ VE VERITAS GÖREVLERİ NELERİ HEDEFLİYOR?

DAVINCI+ ile Venüs’ün atmosferine dalan bir sonda gönderilecek. Ayrıca Venüs’te hiç okyanus olup olmadığı araştırılacak ve tessera adı verilen jeolojik özelliklerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekilecek. Kıtalar Dünya için neyse, tessera da Venüs için öyle. Bilim insanları bu yeni görevle Venüs’ün gezegenimiz gibi tektonik plakalara sahip olup olmadığını ayırt etmeyi umuyorlar.

Bu arada da VERITAS, Venüs’ün yörüngesinde kalacak ve gezegenin yüzeyini haritalayacak. Görev ile Venüs’ün topografyası ve yüzeyini oluşturan kaya türleri ayrıntılı bir şekilde gözlemlenecek. Ayrıca VERITAS sayesinde, Venüs’ün atmosfere su buharı salabilecek aktif volkanlara sahip olup olmadığı da araştırılmaya çalışılacak.

VENÜS’TE YAŞAM MÜMKÜN MÜ?

İki görev, gökbilimciler arasında Venüs’te yaşamın mümkün olup olmadığına dair tartışmalar yapılırken gündeme geldi. Gezegene yapılan bu yeni görevler, bu tartışmayı çözmeye yardımcı olabilir.

NASA’dan Tom Wagner yaptığı açıklamada; “Venüs hakkında ne kadar az şey bildiğimiz şaşırtıcı, ancak bu görevlerin birleşik sonuçları bize bulutlarından yüzeyindeki yanardağlara ve çekirdeğine kadar gezegen hakkında bilgi verecek. Gezegeni yeniden keşfetmiş gibi olacağız” dedi.

Jüpiter ve Neptün’ün uyduları beklemek zorunda kalacak

NASA, Venüs görevlerini önceliklendirmek için iki öneriyi reddetmek zorunda kaldı. bunlardan biri Jüpiter diğeri de Neptün ile ilgili görevlerdi.

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