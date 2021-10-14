Pinterest’in kurucu ortağı, Apple’ın eski tasarımcısı Jony Ive’nin yeni şirketine katılıyor

Pinterest'in kurucu ortağı Evan Sharp, Sir Jony Ive'nin yeni şirketi LoveFrom'a katılmak için San Francisco merkezli sosyal medya grubundaki görevlerinden ayrılıyor.

Sozcu.com.tr

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Apple’ın ikonik cihazlarını tasarlayan ve 2019 yılında şirketten ayrılan Jony Ive, LoveFrom ile yoluna devam ederken yanına teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini de alıyor.

Ive, son olarak Pinterest’in kurucularından Evan Sharp ile anlaştı.

Sharp, Ben Silbermann ve 2012’de ayrılan Paul Sciarra ile birlikte Pinterest’i kurmuştu. Bugün şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Sharp yeni adresine giderken Pinterest’in yönetim kurulunda kalmaya ve danışmanlık yapmaya devam edecek.

BENİM İÇİN MUAZZAM BİR FIRSAT

Pinterest çalışanlarına bir mesaj yazan Sharp, şu satırları kaleme aldı:

“Sevdiğim bir hayatı nasıl yaratacağımı düşündüğümde, benim için net olan bir şey var: Gerçekten, bir tasarımcı ve ürün üreticisi olarak büyümek istiyorum. Bu yüzden LoveFrom’da tasarımcı Jony Ive ile çalışmaya karar verdim. Mesleklerinde en iyilerle birlikte olmak, benim için muazzam bir fırsat.”

Sharp’ın ayrılışı pandemi ile birlikte daha da zorlaşan kötü bir yılın ardından geldi. Pinterest’in hissesi, 2021’in başından bu yana değerinin neredeyse dörtte birini kaybetti. Üç ayda gelirlerini yıldan yıla ikiye katlamasına rağmen, ABD’deki aylık aktif kullanıcılardaki yüzde 5’lik düşüş, yatırımcıları endişelendirdi ve tek bir günde piyasa değerinden yaklaşık 8 milyar dolar sildi.

San Francisco merkezli şirket, cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili skandallarla da gündeme geldi. Geçen aralık ayında eski yöneticilerinden Françoise Brougher’ın davası için 22,5 milyon dolar ödedi.

İki yıl önce Apple’dan ayrılan Ive, LoveFrom ile ilgili son haftalarda daha fazla bilgi vermeye başladı. Geçen ay LoveFrom, Ferrari’nin ana şirketi Exor ile bir anlaşma imzaladı.

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