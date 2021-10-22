Squid Game hayranlarına dolandırıcı yazılım şoku

Dünyayı kasıp kavuran "Squid Game"in hayranlarına büyük tuzak... Dizi temalı bir Android uygulamanın kullanıcıların haberi olmadan ücretli abonelik hizmetlerine kayıt ettiği ve cihaz bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı.

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Netflix dizisi “Squid Game” temalı duvar kağıtları sunan bir Android uygulamanın, Google Play Store’un filtresine takılmadan mağazada yer aldığı ortaya çıktı.

ESET güvenlik uzmanı Lukas Stefanko, Squid Game Duvar Kağıdı uygulamasının; kullanıcıların ücretli abonelik hizmetlerine kayıt edilmesini sağlayan, SMS, kişi listeleri ve cihaz bilgilerini ele geçiren joker yazılım içerdiğini tespit etti.

En az 5 bin kez indirilen uygulama, güvenlik açığının çıkmasının ardından Google tarafından Play Store’dan kaldırdı.