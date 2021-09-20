Twitter’da hata! Twitter’a neden girilemiyor?

Türkiye'de sosyal paylaşım ağı Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcıların karşısına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarıları çıkıyor.

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Sosyal paylaşım ağı Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, paylaşımları göremezken “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşılaşıyor.

Sorunla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.

TÜRKİYE’DEKİ TESTLER DURDURULMUŞTU

Twitter, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, belirli bir süre için Türkiye'de Twitter reaksiyonlarını test ettiklerini belirtmişti. Açıklamada, “Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de Twitter kullananların %90'ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız” denilmişti.

Twitter Türkiye'den 17 Eylül’de yapılan açıklamada ise testlerin duraklatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler” denildi.