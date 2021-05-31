Uzay teleskobu, 1785 yılında keşfedilen galaksinin görüntülerini yakaladı

Başak takımyıldızında yer alan NGC 5037, 1785 yılında İngiliz astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti. 150 milyon ışık yılı uzaklıktaki sarmal galaksinin çok parlak bir merkezi olmasına rağmen bu bölgeden gelen ışığın çoğu onu çevreleyen toz tarafından gizleniyor.

NGC 5037, Başak takımyıldızındaki Başak Kümesi’nin bir parçası. Bu kümede, bir kara deliğin tarihsel ilk görüntüsünün alındığı ünlü Messier 87 galaksisi de dahil olmak üzere 2.000’e kadar galaksi var.

Hubble, NGC 5037 galaksisine kadar tüm yolu görmek için teleskobun Geniş Alan Kamerası 3’ü (WFC3) kullandı. Hubble için bilim insanları; “WFC3; ultraviyole, görünür ve kızılötesi ışığı toplayabildiği ve böylece gözlemlediği nesneler hakkında zengin bilgiler sağladığı için çok yönlü bir kameradır” diye yazıyor.

WFC3, 2009 yılında astronotlar tarafından Hubble'a kuruldu. Hubble'ın ömrünü beş yıl daha uzatmak amaçlanırken 12 yıl sonra hem Hubble hem de WFC3 aktif kullanımda.

İlginizi Çekebilir NASA, Samanyolu galaksisinden yeni bir görüntü paylaştı

İlginizi Çekebilir Uzay meraklısı, Starlink uydularını takip eden web sitesi yaptı