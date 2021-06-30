WhatsApp çalışanları isyan etti: Yıllardır ayrımcılık yapılıyor

Kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitliğin gün geçtikçe daha çok gündeme gelirken şirketlerdeki eşitsiz, ayrımcı politikalar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp çalışanları, yayınladıkları mektupla şirket içinde çalışanların adaletsiz çalışma koşullarına maruz kaldıklarını ileri sürdüler.

Çalışanlar yayınladıkları mektupta şu satırlara yer veriyorlar: “Birkaç yıldır Accenture, Facebook ve WhatsApp çalışanlarına eşit muamelede bulunmuyor. Facebook ve Accenture gibi şirketlerin çeşitliliği kamuya açık bir şekilde savunması, ancak bunu kendi çalışanlarına uygulamaması bir hakarettir.”

PRİMLERİNİ ALAMIYORLAR

İspanyol çalışanlar, işe alındıklarından beri ödenmeyen 2 dolarlık prim haklarının da ödenmesini talep ediyor. Çalışanlar, primi alabilmek için Arapça veya Portekizce öğrenmeleri gerektiğinin söylendiğini belirtiyor ancak sosyal medya platformunda çalışanlardan biri The Verge ile yaptığı röportajda, “Ben zaten iki dil biliyorum, yine de politika değişmedi” diyor.

Mektup Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp CEO’su Will Cathcart ve Accenture CEO’su Julie Sweet’e gönderildi ve ayrıca Facebook’un iç iletişim platformu Workplace’te de yayınlandı. Yayınlanan mektupta şu anda Facebook, WhatsApp ve Accenture çalışanlarından toplam 89 kişinin imzası yer alıyor.

YILLARDIR AYRIMCILIK YAPILIYOR

Mektup, çalışanların yıllarca eşit ücret talep etmelerinden sonra geldi. Notta şu satılara yer verildi: “Austin, Teksas’taki Accenture yöneticileri ve İK temsilcileri birkaç yıldır sadece ayrımcılık şikayetlerini görmezden gelmekle kalmadılar, aynı zamanda bu büyük adaletsizliğin ele alınmaması için aktif olarak çalıştılar. Kendi temel çalışanlarına yönelik bu bariz ırkçılık ve ayrımcılık eyleminin şimdi sona ermesi gerektiğini söylüyoruz.”

Accenture’ın Austin ofisindeki Facebook içerik moderatörlerinden pandemi sırasında ofise geri gelmeleri istendi. Birçoğu güvenliklerinden korktuklarını ve şirketin endişelerini yeterince ele almadığını hissettiklerini söyledi. Bu çalışanlar genellikle en düşük ücretli Facebook çalışanları arasında yer alıyorlar ve saatte yaklaşık 18.50 dolar kazanırlar.

Bir çalışan The Verge’e “Çoğumuzun hayatta kalabilmesi için iki işi olması gerekiyor. Saatte 16.50 dolar maaş alıyoruz. Bu Austin’de yaşanabilir bir ücret değil.”

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