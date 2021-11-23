Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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18 numaralı sanık

BİR EL TCDD ESKİ GENEL MÜDÜRÜNÜ KURTARIYOR MU?

Tarih 20 Eylül 2019… TCDD'nin başına Ali İhsan Uygun getirildi. Uygun, hakkında ciddi iddialara rağmen iki yıl görev yaptı! Uygun'la ilgili iddiaları ilk gündeme getiren isim de bendim. (https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/aytunc-erkin/tcddnin-10-yoneticisi-hakkinda-feto-suphesi-5644070/) Sonra… TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 4 Eylül 2021'de görevden alındı. Yerine ise kurumla 40 milyon Euro tutarında proje imzalayan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi. Atik, 6 Eylül 2021'de Uygun'dan görevi devraldı. Atik'in göreve getirilişi TCDD'de bürokrasisinde ‘şaşırtıcı' yorumlarına neden oldu.

Bu arada… Yeni genel müdür Atik'le ilgili ilk yazı 6 Eylül'de Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu tarafından kaleme alındı: “… Abdülkerim Murat Atik, bugün cezaevine atılan, hakkında bin yılın üstünde hüküm verilen Adnan Oktar Grubu'nun üyesiydi! Gizli saklı değil… 1999 yılında, gruba yapılan operasyonda, polisin bastığı adreslerden biri, yeni genel müdürün Atik İnşaat isimli şirketiydi. Atik, o dönem Oktar'ın müridi olması nedeniyle, yargının hedefi oldu. Firar etti, kurtuldu. Bu kadar değil… 2008 yılında sekiz çocuk ve kadının ifadeleri üzerine, Oktar Grubu hakkında bir cinsel istismar dosyası açıldı. O dosyada da Oktar Grubu üyeleri listesinde 40. sırada Atik'in adı yer alıyordu. Davada 18 numaralı sanıktı. Atik, o dosyada da firari oldu, kurtuldu. Son açılan davada sanık değil, ama dosyadaki ifadelerde onun da grupla ilişkileri anlatılıyor. Mahkemeye gönderilen MASAK raporunda Adnan Oktar Grubu'yla para trafiği yer alıyor.”

Yani… TCDD'nin başına Adnan Oktar'la ilişkisi olduğu dosyalara yansımış biri getirildi. Sonra ne oldu? Atik, 7 günlük genel müdürlükten el çektirildi. İstifası alınan Atik'in yerine ise 14 Eylül'de Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş atandı. AKP döneminde böylece 7 defa genel müdür değişikliğine gidildi.

Ancak… Abdülkerim Murat Atik'in peşini bırakmayan birileri vardı.

Adnan Oktar soruşturmasında sanık

Doktor Hikmet Kıvılcımlı…

Türk sosyalist hareketinin önderlerinden. Kıvlıcımlı'nın fikirlerini rehber edinen bir parti var: Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)… HKP avukatları, TCDD Genel Müdürlüğü'ne atama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” ve TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik hakkında, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık” suçunu işlediklerini belirterek 10 Eylül 2021'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

1 Kasım 2021… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu suç duyurusuyla ilgili karar verdi: “… İhbar eden partinin yapmış olduğu ihbara konu açık kaynak durumundaki internet sitelerinden temin edilen soyut ve genel nitelikli, somut herhangi bir delile dayanmayan iddialardan ibaret olduğu, iddialar hakkında herhangi bir somut bilgi ve belge bulunmadığı” gerekçesiyle Murat Atik hakkında soruşturmaya yer olmadığına…”

Her konuda ‘titiz' olan savcılığın “internet haberi” dediği yazılar dava dosyalarından alındı. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun 6 Eylül ve sonrasında kaleme aldığı iddialar mahkeme zabıtlarında! Dosyaları ben de okudum… Buna rağmen Adnan Oktar soruşturmasında 18 numaralı sanık Atik hakkında ‘soruşturmaya yer yok” kararı çıktı.

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda polisin hazırladığı Murat Atik ile ilgili bir fezlekeyi hatırlatmakta fayda var. 2008 tarihli fezlekede, Murat Atik bölümünde bir şirkete dikkat çekilmiş: “Soruşturma kapsamında iletişimi kayıt altına alınan … numaralı telefonun Sun Ulaş. Mü. Rek. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu…” Bu şirket, Murat Atik'in, genel müdür olmadan beş ay önce, TCDD yönetimi 40 milyon Avro'luk özelleştirme sözleşmesi imzaladığı Sun Grup…

Ancak…

“Soruşturmaya yer yok” ama istifa etti

HKP avukatları, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi vererek, karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, “Savcılık makamının “etkinlik, sür'at, dürüstlük ve hakkaniyet” ilkelerini göz ardı ettiği, herhangi bir araştırma yapmadan ve delilleri toplamadan “soruşturmaya yer olmadığı kararı” verdiği belirtildi. İtiraza ilişkin açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak şunları kaydetti: “… Murat Atik, MASAK raporlarına ve Emniyet kayıtlarına yansıdığı haliyle (Silahlı Terör Örgütü Adnan Oktarcıların) bünyesinde faaliyet gösteren bir kişiydi. Yine bu örgüte yapılan operasyon sırasında kaçak duruma düşmüştü. Bu nedenlerle böyle birisinin devletin önemli bir kurumuna genel müdür atanması açıkça suçtu. Bizim bu suç duyurumuzun karşısında maalesef Cumhuriyet Savcıları, CMK 160'ncı madde de kendilerine yüklenen görevleri bir kez daha yapmadılar. Sözde biz açık kaynaklı sitelerden elde ettiğimiz ‘soyut ve genel bilgilerle' suç duyurusunda bulunmuşuz. Oysa bizim bu suç duyurumuzdan bir hafta sonra Murat Atik istifa etmek zorunda kaldı. Tayyip Erdoğan'da bu istifayı kabul etmek durumunda kaldı. Madem ortada bir olumsuzluk, bir suçluluk ya da kanunsuzluk yoksa niye bu tür gelişmeler yaşandı. Cumhuriyet Savcıları en azından işin bu yönünü bile araştırmamışlardır.”

SONUÇ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül daha geçen gün gençlere “Aklınızı kiraya vermeyin” dedi. Bakan Gül'ün uyarı yapması gerekenler gençler değil!