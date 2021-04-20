“21 soruda FETÖ” kitapçığından suikast çıkaran iddianame

Tarih 10 Haziran 2011… Başbakan Tayyip Erdoğan NTV'de, gazeteci Nedim Şener ile Ahmet Şık'ın durumunu değerlendirirken “bomba” benzetmesini yineledi ve “Öyle kitaplar vardır ki, bombadan daha tehlikelidir” dedi.

Tarih 17 Nisan 2021…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 17 parti yöneticisi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, iftira, onur, şeref ve saygınlığa saldırı” suç iddiaları ile fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle TBMM'ye gönderildi. Fezlekede CHP'nin geçen yıl temmuz ayında bastırarak dağıttığı “21 soruda FETÖ'nin siyasi ayağı” adlı kitap delil olarak gösterildi. Dokunulmazlıklar kaldırılırsa Kılıçdaroğlu ve 17 CHP yöneticisi yargılanacak.

Ancak… Erdoğan ve AKP'nin, o dönem cemaat olan örgütün önünü açtığına dair iddiaların olduğu kitapçıkla ilgili, dokunulmazlığı olmadığı için hakkında dava açılan bir CHP'li daha var ve bu isimle ilgili yapılan suçlamayı okuyunca şaşıracaksınız!

Önce bu maddeyi aklınızda tutun:

Türk Ceza Kanunu (TCK) 310…

(1) Cumhurbaşkanına suikastta bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi halinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.

Şimdi devam edelim.

Gökçe Gökçen…

CHP, 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyesi seçildi. Şu anda, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Elimde CHP'li Gökçe Gökçen'le ilgili bir iddianame var. Okuyorum… İddianamede, “21 soruda FETÖ'nin siyasi ayağı” kitapçığıyla ilgili ve Gökçen'e yapılan suçlama vahim: “… TCK'nın 267/1.maddesinde düzenlenen iftira suçunu işlediği… Şüphelinin fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunmuş olması nedeniyle hakkında TCK'nın 267/2.maddesi hükmünün uygulanmasının gerektiği… Ancak Cumhurbaşkanına karşı iftira içeren söylemlerin, TCK'nın 310. maddesinin gerekçesiyle birlikte değerlendirildiğinde TCK'nın 310/2. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına fiili saldırı kapsamında olduğu ve bu kapsamda üzerine atılı suçları işlediğine yönelik kamu davası açmaya yeter şartlar ve unsurların oluştuğu anlaşılmakla…”

Yani… Kılıçdaroğlu ve diğer 17 yönetici gibi dokunulmazlığı olmayan CHP'li Gökçen'le ilgili hazırlanan iddianamede suçlama TCK 310! Yani… Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu! “21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı” kitabı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan NATO'cu kalkışma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenmek istenen hain suikastla bir tutulmuş!

Kılıçdaroğlu da suikast maddesiyle yargılanabilir

İddianameyi okuduktan sonra Gökçe Gökçen'le görüştüm. Gökçen de şaşkındı ve şu tespitleri yaptı: “Açıkçası, iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderildiğini görünce şaşırdım. Ancak… Suçun içeriğine bakınca daha da şaşırdım. Evet… Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast suçunun alt maddesiyle yargılanacağım. Hukukçularımız da böyle bir suçlamayla daha önce karşılaşmadıklarını söyledi. Bunu hazırlayan savcılık ve kabul eden mahkemenin hukuk mantığı da şaşırtıcı. TCK 310/2'ye göre en az beş yılla cezalandırılmam talep ediliyor. Erteleme gibi bir ihtimal olmayacak. Bu muhalefete olan baskının en açık kanıtı. Dokunulmazlıklar kaldırılırsa Kemal Bey ve diğer yöneticilerimiz de ‘fiili saldırı'dan yargılanabilir.”

Daha sonra da CHP'nin hukukçu İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'yi aradım. O da şu tespitleri yaptı: “Burada üzerinde durulması gereken 3 konu var:

1- Türkiye'nin en köklü partisi ve en çok oyu alan ikinci partisi konumunda olan CHP nin siyaset yapmasına yönelik engelleme girişimi.

2- Demokratik bir ülkede ‘ağır eleştiri' dahi sayılmayacak bir kitapçıktan Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen'in ağır ceza mahkemesinde sanık sandalyesine oturtulması.

3- Yazılan kitapçığın esasında iktidar tarafında ve Erdoğan'da yarattığı korku ve panik.

Meclise gelen son fezlekeler de, Gökçe Gökçen davası kapsamında olacağından, orada davanın TCK'nın 310/2. Maddesi'nden açılması yani Cumhurbaşkanına fiili saldırı suçlaması (gözleriyle görmeyenin inanamayacağı kadar saçma), iktidarın, kendi iktidarını devam ettirmek için, yargıyı nasıl araçsallaştırdığının en net ispatı niteliğinde! Bu duruma karşı çıkmak için CHP'li olmaya gerek yok, vicdan sahibi vatandaş olmak yeter…”