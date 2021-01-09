YPG’yi silahlandıran McGurk, Biden’ın danışmanı oluyor

ABD'DE ‘DARBE GİRİŞİMİ' KONUŞULURKEN…

ABD'de ‘darbe' girişimi oldu… Trump destekçileri Kongre'yi bastı… Joe Biden'ın başkanlığı tescillendi… Üç gündür yazılıyor, çiziliyor! Evet… ‘Demokrasi' yalanını tüm dünyaya ihraç etmeye çalışan Amerika'da yaşananlar önemli ve tartışılmalı… Ancak…

Tarih 4 Ocak 2021… Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ABD'nin yıllara dayalı ilişkisi olduğunu hatırlatarak, bunun S-400 konusuna kitlenmemesi gerektiğini ifade etti. Akar şunları söyledi: “Amerika ile yıllara dayalı münasebetlerimiz var. Yüzlerce husus arasından S-400'ü alıp kilitlerseniz olmaz. FETÖ'yü istedik verdiniz mi, hayır. S-400 bizim için tercih değil, zorunluluk. 83 milyon vatandaşımızın güvenliği söz konusu. Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır. PKK eşittir YPG… Bunun anlaşılması şart. Beklentimiz mühimmat dahil verilen desteğin sonlandırılması.”

Obama… Trump… Biden… Politikanın değişmeyeceği bir kez daha anlaşıldı. Nasıl mı?

Biden ‘kılıç' çekti

Tarih 6 Ocak 2021… New York Times'ın haberine göre Brett McGurk'ün Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinde üst düzey bir göreve getirilmesi bekleniyor. McGurk yeni yönetimde Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu olacak. McGurk, Amerikan Yönetimi'nin Suriye politikasını sahada şekillendiren isim. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin de içinde yer aldığı SDG'nin kurulmasında ve silahlandırılmasında etkin rol oynadı. Amerikalı temsilci, Ekim 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi olarak atandı. Cumhuriyetçi Donald Trump'ın iktidara gelmesinin ardından görevini sürdürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2015 yılında “Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir” ifadesini kullanmıştı. McGurk, Aralık 2018'de Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına tepki olarak istifa etti. Yerine ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey getirildi.

Yani… Yeni ABD Başkanı Biden ‘kılıç' çekti!

PKK'dan plaket aldı

Hakikat üzerinden konuşalım… Biden'ın danışmanı McGurk, Türkiye'de sık sık Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyaretlerle gündeme geldi. YPG'den PKK/Kandil bağlantılı isimlerle fotoğrafları basına yansıdı.

Tarih 1 Şubat 2016…

McGurk, “IŞİD'e karşı süren savaşı değerlendirmek için Suriye'nin kuzeyinde iki gün geçirdim. Kobani çatışmasında şehit olan 1000'den fazla Kürt'e saygılarımı sundum. IŞİD'in kuşatması bir yıl, bir hafta önce kırılmıştı” diye yazdı.

Tarih 2 Şubat 2016…

McGurk'un Kobani ziyaretine ilişkin yayınlanan fotoğrafları yayımlandı… ABD Başkanı Obama'nın özel temsilcisine plaket veren YPG üniformalı ismin, PKK'nın üst düzey isimlerin Polat Can olduğu ortaya çıktı.

Tarih 17 Mayıs 2017…

McGurk, Kobani'de YPG'lilerle bir toplantı yaptı. McGurk başkanlığındaki ABD heyeti, YPG'nin yanı sıra DSG ve Kobani kantonu yetkilileri ile de bir araya geldi. Kobani Eş Başbakanı Enver Müslim ile YPG'den (PKK) Polat Can ve Aldar Halil gibi isimlerin katıldığı toplantıda, McGurk'un yanında Türkiye tarafında başına 4 milyon lira ödül konan ve kırmızı liste ile aradığı PKK'lı Şahin Cilo kod adlı Abdi Ferhad Şahin'in oturduğu görüldü.

SONUÇ: ABD'de, kim gelirse gelsin YPG/PKK politikası böyle devam edecek.