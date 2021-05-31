Sakarya’ya 21/b ile “şehir hastanesi”

Gündem, yine Sedat Peker videosu. Suç örgütü lideri Peker'in son iddiaları, farklı kırılmalara yol açacağa benzer. Ama öne çıkan gündem ne olursa olsun, halka açıklanmayan büyük ölçekli ihale öğrendiğimde, bekletmeden bu köşede paylaşmayı tercih ediyorum.

Bu defa bir değil, iki büyük ihale duyuracağım. Tamamen rastlantısal olarak ihalelerin iki ortak yönü var:

– Tarihleri aynı: 27 Mayıs.

– İhale usulleri aynı: Kamu İhale Kanunu m.21/b (pazarlık)

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“Yeni nesil” şehir hastanesinden başlayalım. Kamu özel işbirliği modelinden vazgeçtikten sonra Sağlık Bakanlığı, ortalama 1.000 yataklı kamu hastanelerini “bütçeden” yapıyor malum. Bu köşenin düzenli okurları, 21/b ile yapılan ve açıklanmayan bu ihaleleri, bilgisine ulaştıkça paylaştığımız biliyor. İki hafta önce duyurduğumuz (ikinci kez yapılan) Denizli Şehir Hastanesi'nin ardından geçen hafta da Sakarya Şehir Hastanesi ihale edildi.

EN YÜKSEK YAKLAŞIK MALİYET

Sağlık Bakanlığı'nın Sakarya için planladığı 1.000 yataklı şehir hastanesinin yaklaşık maliyetini paylaşalım önce: 1.628.465.608,73 TL

Beş şirket/ortaklığı davet edildi. Uygun teklif, Mustafa Ekşi İnşaat +ATR Yapı'dan gelmiş görünüyor. Firmaları ve teklif tutarlarını bilmek hepimizin hakkı… Bakalım bu ihalede sözleşme, uygun teklifi verenle imzalanacak mı? Yoksa Antalya, Denizli ihalelerinde olduğu gibi sessiz sedasız bir iptale gidilecek mi?

İSKİ'den 21/b ihalesi

İkinci 21/b ihale haberi İSKİ'den.

İhalenin adı: “Avrupa Bölgesi 6. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı işi.”

İSKİ'nin bu işi, acil ve olağanüstü durumlar için kullanılan 21/b usulüyle ihale ettiği bilgisi bilgisi ulaşınca, İBB'ye soru yönelttim:

“NEDEN AÇIK İHALE YAPILMADI?

Gelen cevabı aşağıda paylaşacağım. Önce 27 Mayıs'taki ihaleyle ilgili bilgileri ve davet edilen firmalarla tekliflerini aktaralım:

Yaklaşık maliyet: 304.758.870,88 TL.

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İBB yetkilileri “İhale neden açık usulle yapılmadı” soruma, şu yanıtı verdi:

“Çünkü bu iş, gerçekten 21/b usulünde aranan aciliyet koşulunu içeriyor.”

“Nasıl” diye sordum. “İş kapsamında çalışmasına hemen başlanacak ve İstanbul'da acil çözüm gerektiren 4 farklı nokta olduğu” cevabını aldım. Acil noktalar:

1. Unkapanı Alt Geçidi'nin temmuz-ağustos ayına kadar tamamlanması.

2. Ayamama Deresi Islahı/ağustos ayına kadar tamamlanması ve akabinde İBB Park ve Bahçeler'in çalışması.

3. Samatya Bölgesi'nde 4 su baskını noktasının eylül ayına kadar çözümü.

– Avrasya Tüneli girişi ve çıkışı

– Samatya Alt Geçidi

– Samatya Meydan Çıkışı

– Kumkapı Balık Hali

5. Haramidere Islahı 2.Kısmı'nın 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi

Özetle: Trafik tıkanması ile (daha önce sıkça yaşanmış) olası su baskınlarının yaratacağı mağduriyeti önlemek amacıyla 21/b usulüne başvurulmuş. Yetkililer, “Eğer açık usul seçilseydi, ihalenin sonuçlanması 3-4 ayı bulurdu. Bu da mağduriyeti arttırırdı” notunu da ekledi. Bu arada ihalenin, yönetim kurulu onayından sonra kesinleşeceği de iletildi.