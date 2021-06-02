89-94 Travması geride kalmış

2019 Yerel seçimlerinden bu yana yani iki yılı aşkın süredir, yaklaşık 40 milyon insanın yaşadığı kentleri, Millet İttifakı adına CHP'li belediye başkanları yönetiyor. Bu SHP'nin 1989 yerel seçimlerinde kazandığı zaferden daha büyük bir zafer ve muhalefeti genel iktidara taşıyabilecek en büyük güç gibi görünüyor.

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1 Nisan 2019 sabahı çıkan sonuçtan çok mutlu olan muhalefet tabanında en çok şu temenni cümlesini duymuştum: “İnşallah başarılı olurlar da 1989'dan sonra yaşananlar olmaz. İSKİ skandalı yüzünden sol belini doğrultamadı, sağ ülkeye kök saldı.”

İstanbul'da 90'larda yaşanan olayları ve sonrasında yaşanan siyasi gelişmeleri düşününce böyle bir cümleyi kurduran ruh halini çok iyi anlıyordum.

1989'da yüzde 28.5 oy oranıyla 67 ilin 39'unu SHP kazanmıştı. Sonuç ülke genelinde de iktidara gelmek için çok büyük bir avantajdı ama seçimden sonra İstanbul'da yaşananlar, kentteki büyük susuzluk sorunu, çöp grevi ve İSKİ skandalı SHP'ye büyük darbe vurdu.

Dönemin İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in İSKİ ihalelerini paravan şirketlere vermek suretiyle yaptığı yolsuzluk, eşiyle basın önündeki kavgasıyla ortaya çıkan aşk yaşamı ve yurt dışındaki banka hesapları solun yükselişine darbe vurdu. SHP'nin 1994'teki yerel seçimlerde oy oranı yüzde 20'ye düştü.

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Muhalefet tabanındaki bu kaygıyı, biz vatandaşlar gibi CHP'li başkanlar da taşıyor olacak ki çok dikkatli gidiyorlar. Attıkları her adım iktidar medyasınca yakından takip ediliyor. İktidarın görevlendirdiği müfettişler Başkanların yanı başlarındaki odalara kamp kurup her harcamayı didik didik inceliyor. “Elin arkanda gezdin”, “bedava süt dağıttın” gibi gerekçelerle soruşturmalar açılıyor. Buna rağmen bugüne dek muhalefeti sarsacak hiçbir ciddi iddia ortaya atılamadı.

Ekonomik kriz ve salgın bütçelerini vurduğu, yardım hesaplarına dahi el konulduğu halde sosyal belediyecilikten ve yeni yatırımlardan da ödün vermediler.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Tekirdağ ve Eskişehir büyükşehir belediye başkanları hep ses getiren projeleriyle ön plana çıktılar.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın imza attığı sosyal projeler, dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılıyor.

CHP'li belediyelerin kredi notunun Türkiye'nin kredi notundan daha yüksek olmasının, CHP'li belediyelerin metro gibi devasa projeler yapmasının tesadüf olmadığı kanaatindeyim.

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Sadece Büyükşehir Belediyeleri değil. İlçe belediyeleri de büyük işler yapıyor. Geçen haftasonu İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldım. Tam 10 noktadan canlı yayın yapıldı. Aşevi, Akademi, Kütüphaneler, Kültür Merkezleri, Halk Market, Kadın Dayanışma Merkezi, Müzeler, Parklar, Sosyal Tesis, Acil Hayvan ambulansları not aldığım noktalar arasında yer alıyor. Başkan Rıza Akpolat, genç yaşının da avantajını kullanarak sürekli sahada. Belediyenin “Saha Çözüm Merkezi” bugüne dek 104 bin 356 ev ve iş yerini ziyaret edip sorunlara yerinde çözüm bulmuş.

Ankara'da önceki gün bir AK Parti milletvekilinin de aralarında bulunduğu çok sayıda AK Parti üyesinin bulunduğu bir ortamda uzun uzun Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a dair övgüler dinledim. AK Parti'de il başkanlığı dahi yapmış bir ismin Fethi Başkan'ı yere göğe sığdıramaması çok ilginç bir manzaraydı. Bu tablodan etkilenip dün çat kapı Yenimahalle Belediyesi'ne gittim. Korona ile mücadelede sadece nakit desteğin miktarı 7 milyon lirayı bulmuş. Yeimahalle Belediyesi'ne ait 11 kreş, 5 yüzme havuzu, 7 Kültür Merkezi, 6 etüt merkezi, 7 kütüphane, 19 meslek edindirme merkezi var. Belediye'nin alışveriş kartı verdiği 3 bin ihtiyaç sahibinin faydalandığı Derman Market'te adeta “yok” yok.

Bu arada Belediye'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi baştan aşağı yenilenmiş. Merkezdeki Sahne, koltuk kapasitesi ve sahne büyüklüğüyle Ankara'nın en büyük sahnelerinden biri haline gelmiş.

Bugün Çankaya Belediyesi'nin de beş açılış ve bir temel atma yapacağı toplu töreni var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılacak. Çankaya Belediyesi, Alper Taşdelen döneminde 7 kreş (toplamda 12 kreş olmuş), 80 park, 14 Çankaya Evi, 2 Yüzme Havuzu, 1 Buz Pateni Salonu, 7 pazar yeri ve 6 Bahar Evi açmış.

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Eminim, muhalefetten bir çok belediye başkanı “bunları biz de yapıyoruz, hatta biz daha fazla yapıyoruz” diye bana sitem edecektir. İşte, işin güzel tarafı da bu olsa gerek. Bu 89-94 travmasının da geride kaldığını gösteriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve muhalefetin en büyük şansı, yaptıkları hizmetleri göstermek, açılış ve temel atma törenlerinde muhalefet liderlerini ağırlayabilmek için birbirleriyle yarışan belediye başkanları olsa gerek!