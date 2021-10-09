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O sorunun yanıtı Virjin Adaları’nda

Ben şanslı bir gazeteciyim. Çünkü pek işsizlik yaşamadım. 1 Eylül 1996'da girdiğim Doğan Yayın Holding'den 2018 yılının ekim ayında ayrıldım. 45 gün sonra da gazeteniz SÖZCÜ'de yazmaya başladım.

Ne yazık ki ülkemizde biz gazeteciler için bir kurumda kesintisiz 22 yıl çalışmak, işsizlik sürecini kısa sürede atlatmak sıra dışı, şanslı bir durum haline geldi.

2018 yılının mart ayında eski patronum Aydın Doğan gazete ve televizyonlarını Türkiye'deki mutfak tüpü piyasasının en büyüklerinden Demirören Grubu'na satmak zorunda kalırken, birlikte çalıştığımız arkadaşlarla başımıza gelecekleri tahmin etmiştik. Tahminimizde hiçbirimiz yanılmadık.

Çiftçiye kredi verirken kırk dereden su getiren Ziraat Bankası'nın Demirören Grubu'na iki yıl ödemesiz avantajlı kredi imkanı sağlaması, Doğan Medya'nın 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde alelacele hükümetin kontrolüne geçirilmek istendiğinin göstergesiydi.

Yaklaşık 6-7 ay yeni patronlarla “Hürriyet Gazetesi Yazarı” sıfatıyla çalıştım. Gazetenin sahibi Demirörenler görünüyordu ama denetim ve kontrol başka bir yerdeydi. Kağıt üstünde bir Genel Yayın Yönetmeni vardı ama son kararı “parti komiseri” gibi konumlanan birileri veriyordu.

Üç dört yazıma müdahale edilmek istendi. Bir gazeteci için en can sıkıcı durumlardan biridir yazıya müdahale talebi. Bunlarla uğraşırken benim de tadım kaçmıştı.

Geldiğimiz noktada ne onlar beni istiyordu ne ben orada kalmak…

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Neticede el sıkışıp vedalaştım. Artık işsiz kalmıştım.

22 yıllık emeğimin karşılığı olan tazminatım dışında tek kuruşum yoktu.

Kızımın eğitim sürecini garantiye almak için de tazminatıma dokunamazdım. Haliyle iş aramaya başladım. Aynı zamanda da işsizlik maaşına başvurdum.

Kasım ayında ilk işsizlik maaşımı almak için PTT'nin Güvenlik Caddesi Şubesi'ne gittim. Beni sırada gören okuyucularım şaşkınlıklarını saklamıyordu.

Yaklaşık 1500 TL'ydi işsizlik maaşım. Ancak 13 liralık bir kesinti vardı. Gördüm ki insanın tek geliri 1500 TL olunca 13 lira da çok önemli oluyor.

“Bu kesintinin nedeni ne” diye sordum.

“Damga vergisi kesiyorlar” dedi görevli.

Zaten çalıştığım süre boyunca bir sürü vergi kesilmişti maaşımdan. Alışveriş yaparken ödediğimiz KDV'ler, ÖTV'ler de cabası.

Mesela Demirören şirketlerinden mutfak tüpü aldığınızda KDV'nin yanında ÖTV de ödediğinizi biliyor muydunuz?

Alacağım işsizlik maaşının kaynağı da yine maaşımdan ve eski patronumdan kesilen paralarla oluşan İşsizlik Fonu'ydu.

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DW'den meslektaşlarım Pelin Ünker ve Serdar Vardar'ın haberlerinde Virjin Adaları üzerinden yapılan işlemlerle “vergiden kaçınan” iş adamları, özellikle de Demirören ailesiyle ilgili haberi okuyunca aklıma PTT Şubesi'nde yaşadığım o diyalog geldi.

Ben 1500 lira işsizlik maaşı aldığımda 13 lira damga vergisi ödeyeceğim, gariban vatandaş Tüpçü'den mutfak tüpü aldığında KDV ve ÖTV ödeyecek ama Demirörenler milyonlarca doları iç içe saklanmış şirketler üzerinden Virjin Adaları'na transfer edecek. Sonra da hem burada hem Londra'da vergiden kaçınarak milyonlarca dolarlık gayrimenkuller satın alacak.

Allah'ın işine bak!

Haçapit'te, İkizdere'de, Carettepe'de, Hasankeyf'te milletin derelerini yok, dağlarını dümdüz eden Cengiz İnşaat'a, Saray müteahhidi Rönesans'a ne demeli?

Virjin Adaları üzerinden kaçındıkları vergiler yetmiyormuş gibi, Türkiye'de de kamu ihalelerinden kazandıkları milyarlarca dolar için ödemeleri gereken milyonlarca liralık vergileri silinecek.

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Ekmek derdinde olan, kazandığı üç kuruşun önemli bir kısmı binbir türlü vergiye giden vatandaş artık görüyor:

İktidarın etrafında çöreklenmiş birileri, kazandıkları ihaleler sayesinde vatandaşın ödediği vergilerle finanse edilen kamu ihalelerinden sürekli kazanıyor.

Kazanmakla kalmıyor, ödemesi gereken vergileri ödemekten de “kaçınıyor” ya da “kurtuluyor”.

İşsizin aldığı işsizlik maaşından damga vergisi, garibanın aldığı mutfak tüpünden KDV ve ÖTV alan devlet, tüpçünün kaçındığı vergiyi hep görmezden geliyor.

Son cümlede, bize TV programlarında “AK Parti'nin oy kaybetmesinin nedeni ne” diye soranlara da toplu yanıt vermiş olayım:

Virgin Adaları'na bakın görürsünüz!